Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var

02.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:04

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara ilişkin, "Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. ABD basını ise Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.

Tüm dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ'da hayranlıkla izlediği Türk SİHA'ları adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi.

Sabah'ın Alman Tagesschau'den aktardığı habere göre, "Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.

"İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI YAPILACAK"

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

"RUSLAR 1 SAAT BİLE DURDURAMADI"

Yerli SİHA'lar ve İHA'lar hakkında BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadılar" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Dünya basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Dünya basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Bülent Ersoy Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Metin Oktay Ersun Yanal Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 21:22:10. #1.15#
title