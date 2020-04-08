Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kuzey Kore, Dünya, Güncel

Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke aşı çalışmalarına hız vermişken, konuya farklı bir yaklaşım bugüne kadar hiçbir korona vakasının görülmediği Kuzey Kore'den geldi. Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Koreli bilim insanlarının koronavirüsü engelleyecek bir maske geliştirdiğini iddia etti.

08.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:56

Çin'de ortaya çıktıktan sonra 1 milyondan fazla insanda tespit edilen koronavirüs, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm dünya virüse karşı aşı çalışmaları başlatmışken, şu ana kadar açıklanan bir korona vakasının bulunmadığı Kuzey Kore'den şaşırtan bir adım geldi. Resmi haber ajansının yaptığı açıklamaya göre Kuzey Koreli bilim insanları virüsü engelleyen bir maske geliştirdi.

ÜLKE İÇİNDE ÜRETİLEN MATERYALDEN YAPILDI

Koronavirüsün tespit edildiği 209 ülke ve bölgeden biri olmayan Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Koreli bilim insanlarının koronavirüsü engelleyecek bir maske geliştirdiğini aktardı. KCNA'nın haberinde, "Salgının yayılmasını engellemek için Kuzey Kore, kamu sağlığı bünyesinde çalışan Medikal Cihazlar Enstitüsü, nano-antibiyotik maske geliştirdi. Bu maske, ülke içinde üretilen materyallerden yapılıyor." dedi.

NANO-ANTİBİYOTİK SOLÜSYON, VİRÜSÜ YOK EDİYOR

Maskenin nano-antibiyotik solüsyon sayesinde sterilize olduğu ve virüs ve mikropları yok ettiği belirtilirken, filtresi sayesinde de toprak ve hava partiküllerini temizlediği belirtildi.

HENÜZ TEK BİR VAKA AÇIKLANMADI

Bütün komşularında koronavirüs tespit edilmesine rağmen tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'deki Medikal Cihazlar Enstitüsü'nün Direktör Yardımcısı Ri Jae Dok, "Bu maske, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen teknolojik yeterlilikleri karşılıyor." dedi.

Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Haberin Videosu:

Koronavirüs vakasının açıklanmadığı Kuzey Kore'de, bilim insanları virüsü engelleyen maske geliştirdi
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