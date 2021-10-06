Afgan müzisyenler Katar'ın organize ettiği operasyonla Taliban'dan kaçıp özgürlüğe uçtu - Haberler
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Afgan müzisyenler Katar'ın organize ettiği operasyonla Taliban'dan kaçıp özgürlüğe uçtu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban'ın müziği yasaklaması üzerine gelecekleri büyük tehlikeye giren Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün aralarında kadın öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 101 üyesi, Katar elçiliğinin yardımlarıyla ülkeden ayrılmayı başardı. Önceki akşam havayoluyla Katar'ın başkenti Doha'ya giden müzisyenler Portekiz'e gidecek.

Afganistan'dan çarpıcı kaçış hikâyelerine geçen hafta sonu bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'den 100'den fazla müzik öğrencisi ve öğretmeni nefes kesen bir operasyonla ülke dışına çıkarıldı.

Yönetimi ele geçiren radikal Taliban örgütünün ülkede müziği yasaklamasıyla gelecekleri ve kariyerleri tehlikeye giren, yarısı kız öğrenci ve kadın öğretmen olan 100'den fazla kişi Katar'ın organize ettiği bir operasyon ile Afganistan'dan güvenle çıkmayı başardı. Fransız Haber ajansı AFP'nin haberine göre Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü'nün Başkanı Ahmad Sarmast, 101 kişinin Katar tarafından ülkeden çıkarıldığını anlattı. Sarmast, operasyonun başarısının son ana kadar belirsiz olduğunu da vurguladı. Bu kişiler, önce küçük gruplar halinde havalimanına getirildi.

Afgan müzisyenler Katar'ın organize ettiği operasyonla Taliban'dan kaçıp özgürlüğe uçtu

Havalimanında görevli Taliban militanları, onları durdurup vizelerini sordu. Bunun üzerine Katar Büyükelçiliği yetkilileri devreye girdi. Sonrasında Taliban militanları, kadın ve kızların ülkeyi normalde yetkililere verilen 'geçici' hizmet pasaportları ile terk edemeyeceklerini söyledi.

Katarlı elçilik yetkilileri yeniden devreye girerek, bu sorunu da aşmalarını sağladı. Sonunda pek çoğu kadınlardan meydana gelen Zohra orkestrasından olmak üzere müzik öğrencileri ve öğretmenleri havayoluyla Katar'a vardı.

Bu haberi duymanın hayatının en mutlu anı olduğunu söyleyen Ahmad Sarmast, "Sevinç gözyaşları döküyordum. Ailem benimle ağlıyordu" diyerek duygularını dile getirdi. "Kaçış Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana hazırlanan uzun bir planlama sürecinin sonucuydu" diyen Sarmast, örgütün kendilerine ikinci bir talimata kadar evlerinde kalmalarını söylediğini aktardı. İki ay geçmesine karşın kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini ekledi. Ahmad Sarmast, geride kalan 184 öğrenci ve enstitü personelinin tamamının tahliye edilip, okulun geri kalanıyla birleşmesine kadar çalışacağına ant içti. Pazartesi akşamı Katar'ın başkenti Doha'ya inen müzisyenlerin Portekiz'e gitmeleri planlanıyor.

Afgan müzisyenler Katar'ın organize ettiği operasyonla Taliban'dan kaçıp özgürlüğe uçtu

15 Ağustos'ta Kabil yönetimini ele geçiren Taliban, ilk kez pasaport vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Sayeed Khosti, 25 bin pasaportun düzenlenmesinin son aşamaya geldiğini belirtti. Kadınlar dahil tüm eski pasaport memurlarının görevlerinin başına döndüğü ve günde 5-6 bin pasaportun dağıtılabileceği de ifade edildi.

Merkezi İngiltere'de olan Uluslararası Af Örgütü'ne (AI) göre Taliban, 30 Ağustos'ta ülkenin Daykundi vilayetinin Kahor köyünde 13 Hazara'yı infaz etti. Biri 17 yaşında sivil bir kız çocuğu olan kurbanların 11'i ise Afgan Ulusal Güvenlik Gücü üyesiydi. Ayrıca bir sivil yetişkin de öldürüldü. Söz konusu katliam Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Afgan müzisyenler Katar'ın organize ettiği operasyonla Taliban'dan kaçıp özgürlüğe uçtu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
kadir helvacı:adamların yaptığı hangi şey islama ters
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Doğrucu Davud:Böyle cani bir zihniyetle yani Talibanla Ülkemizin ilişki kurması Talibanın işlediği günahlara ortak olamayı kabul etmek demek olur. Ben bu ülkenin vatandaşı olarak Talibana selam bile verilmemesi gerekir diyorum. Talibanın islam kisvesi altında yaptıklarını ancak Şeytanın çocukları yapar. Taliban islam değildir tamamen islam düşmanıdır.
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kadir helvacı:Birader islam olmadığını nasıl anladın kuranı hadisleri hiç okudun mu
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