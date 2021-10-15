ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi ve genişletildi

1990 yılında imzalanan ABD- Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması, 5 yıllığına yenilendi ve genişletildi. Anlaşmanın güncellenmesi kararı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Washington gezisi sırasında alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Nikos Dendias, gazeteciler önünde, yeni anlaşma metnini imzaladı.

Anlaşma bugüne kadar birer yıllığına yenilenmişti.

İki ülkenin ortak kararıyla, anlaşma 2026'dan itibaren, taraflardan biri çekilmedikçe süresiz yürürlükte kalacak.

Dışişleri bakanları ne dedi?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, imza töreninde yaptığı konuşmada Yunanistan'ı, "güçlü ve güvenilir bir müttefik" olarak nitelendirdi.

Blinken, Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesinin "Doğu Akdeniz ve ötesinde güvenliğe ve istikrara katkıda bulunacağını" söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye'yi kastederek ülkesinin Doğu Akdeniz'de egemen haklarını kullanması halinde "casus belli" ile savaşla tehdit edildiğini belirtti.

Dendias, "Her gün provokasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Yunan bakan, "Yunanistan, anlaşmazlıkları diplomasiyle ve her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde çözme taahhüdüne bağlıdır" diye konuştu.

Anlaşma ne öngörüyor?

ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dedeağaç Üssü ve Girit Adası'ndaki Suda Üssü de dahil olmak üzere, ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verecek.

Yenilenen anlaşma ile ABD, Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak.

ABD güçlerinin Yunanistan'da tatbikat yapacağı bölgeler genişletilecek.

Yunanistan son dönemde F-16 savaş uçaklarını ve Sikorsky helikopterlerini yenilemişti.

Atina yönetimi ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına dahil olmak istediğini açıklamıştı.

Yunanistan geçen ay da Fransa'yla savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğer ülkenin askeri yardımda bulunmasını öngörüyor. Yunanistan ayrıca Fransa'dan 3 milyar euroya 3 Fırkateyn satın alacak.

Türkiye, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan anlaşmaya büyük tepki göstemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin" demişti.

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulamasını, "casus belli" savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.