2 doz BioNTech olan 1 milyon kişinin verileri incelendi! Aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor - Haberler
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2 doz BioNTech olan 1 milyon kişinin verileri incelendi! Aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Katarlı bilim insanlarının Türkiye'de de uygulanan BioNTech koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı araştırma gündem yarattı. 1 milyon insanın gerçek zamanlı verilerini inceleyen uzmanlar, iki doz BioNTech olduktan 6 ay sonra aşının enfeksiyon bulaşmasını engelleme seviyesinin yüzde 20'lere düştüğünü tespit etti. Araştırmayı yürüten bilim insanları bu durumun potansiyel olarak yeni salgın dalgalarını artırabileceği üzerinde duruyor.

Dünya çapında 4.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı bir sonuç daha ortaya çıktı.

Katar'da koronavirüs aşısı olan 1 milyon insanın gerçek zamanlı verilerini inceleyen uzmanlar, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Comirnaty isimli koronavirüs aşısının 6 ay sonra enfeksiyonun bulaşmasını engelleme seviyesinin yüzde 20'lere düştüğünü tespit etti.

Bilim insanları korona aşısının etkisinin düşmesine rağmen, aşının hastalığı ağır geçirmeye karşı çok ciddi bir koruma sağlamaya devam ettiğini açıkladı.

Katarlı bilim insanları iki doz aşı olduktan bir ay sonra aşının koronavirüs bulaşmasını yüzde 80 oranında engellediği kaydedilirken bu oranın 6 ay sonra yüzde 22.3 seviyesine gerilediğini açıkladı. İngiliz Daily Mail'in sayfalarına taşıdığı haber de bilim insanları, "Fakat aşı hastalığı ağır geçirme ve ölüm oranlarında büyük bir koruma sağlıyor. Hastalığı ağır geçirme ve ölüm oranlarına karşı aşı yüzde 90 seviyelerinde etkili" dedi.

Aşılama sürecine geçen yılın Aralık ayında başlayan Katar'da iki doz arasında 3 haftalık süre bırakılmıştı. 7 Eylül itibariyle ülke nüfusundaki 12 yaşın üzerindeki bireylerin en az yüzde 90'ının bir doz koronavirüs aşısı olduğu belirtilirken, halkın yüzde 80'inin de iki doz aşı olduğu kaydedildi.

New England Journal of Medicine'de de yayınlanan makalede, "İlk doz aşıyı olduktan iki hafta sonra aşının hastalığı engelleme oranı yüzde 36.8 seviyesinde. Fakat ikinci doz aşıdan bir ay sonra bu seviye yüzde 77.5'e çıkıyor. Fakat dördüncü aydan itibaren düşüş yaşanıyor. İkinci dozdan 5 ile 7'nci ay sonrasında ise koruma yüzde 20'lere iniyor. Semptom gösteren enfeksiyona karşı koruma (yüzde 81.5) semptom göstermeyen enfeksiyona (yüzde 73.1) karşı daha yüksek fakat ikisi de benzer şekilde zamanla azalıyor" denildi.

Öte yandan aynı makalede bilim insanları Alfa, Beta ve Delta varyantlarında da benzer sonuçlar çıktığını çünkü buralarda benzer bir eğilim olduğunu da aktardı. Makalede, "Aşı olan toplumun büyük bir kesimi gelecek aylarda elde ettikleri korumayı yitirebilirler. Bu da potansiyel olarak yeni salgın dalgalarını artırabilir. Fakat aşılar halen ölümcül ya da ağır vakaları engellemekte güçlü" denildi.

2 doz BioNTech olan 1 milyon kişinin verileri incelendi! Aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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