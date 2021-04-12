Dune Yazı Dizisi – 1: Efsanenin Arkasındaki Zihin(Ler)

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

Dune serisinin hem globalde Denis Villeneuve'nin çektiği ve 2021'de vizyona girecek olan filmi ile hem de ülkemizde ithaki bilim kurgu serisinin içinde yayınlanan kitaplarıyla tekrar ilgi uyandırdığını görmek beni çok mutlu ediyor.

İçeriği itibariyle 5 bin yıllık bir dönemi kapsayan (Frank Herbert'in yazdığı) ana seri ve daha sonra başka yazarların devam ettirdiği genişletilmiş evreni size yazı serisi olarak ve sizleri sıkmayacak bir detay seviyesinde sunmanın keyifli olacağını düşündüm.

Umuyorum ki, yazı serisini tamamladığımda sizlerle bu epik seriye ait bilmekten keyif alacağınız birçok detayı paylaşmış olacağım.

"Korkmamalıyım, korku aklın katilidir"

Dune serisini anlamak için esasen Frank Herbert'in hayatını (1920-1986) ve esin kaynaklarını anlamak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi 1920 yılında Washington'da (Tacoma) fakir bir ailede Dünya'ya geldi. Daha sekiz yaşındayken yazar olmak istiyordu. Aslında okul hayatında meraklı ve araştırmacı yönü kendini belli etmeye başlamıştı. Arkadaşları bilmedikleri birçok konuda (daha internet yok iken ) kendisine danışıyorlardı.

Bu yönü büyüme döneminde bazı sıkıntıları da beraberinde getirmişti; kendisi koleji tamamlamak için gereken dersleri vermek yerine ilgisini çeken alanlarda çalışmak istiyordu. Bu sebepten sık sık iş ve yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalmaktaydı.

"Baharatı kontrol eden evreni kontrol eder"

Kendisine gereken ilham 1953 senesinde Oregon'daki Amerikan Orman Birimi'nin kumulların (Dune) kontrol altına alınması projesiyle ilgili bir makale yazmak için yaptığı araştırma esnasında geldi. Bu konuda yaptığı geniş araştırmalar ile ekoloji, din, politika, güç ve mistisizm ile ilgili bilgilerini de (altı senelik bir çalışma sonunda) bir araya getirince; ortaya yaklaşık yirmi üç yayın evi tarafından reddedilmiş fakat yayınlandığında ilk Nebula ödülü ve Hugo ödülünü de dahil birçok ödül kazanmış olan epik serinin ilk kitabı "Dune" ortaya çıkmış oldu.

"Umut gözlemi yok eder"

Frank Herbert'in en bilindik eseri Dune serisi olsa da, yazar altmış senelik hayatında altı'sı Dune serisine ait olan yaklaşık otuz adet roman ve kısa hikaye sığdırmış ve bilim kurgu edebiyatını temelden etkilemiştir.

Kendisinin vefatında sonra oğlu Brian Herbert ve Kevin J. Anderson (Frank Herbert'in notlarından da faydalanarak) Dune evrenini genişletecek olan birçok eseri kaleme almıştır. Onların yazdığı serilere ayrı bir yazımda değineceğim.

Umarım sizlerde bu yazımı okumaktan benim yazmaktan aldığım kadar keyif almışsınızdır. Frank Herbert ile yapılmış yaklaşık seksen dakikalık geniş bir röportaja ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Space Mag Türkiye