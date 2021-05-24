Dündar'dan Batı Trakya Türklerine destek
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Dündar'dan Batı Trakya Türklerine destek

Dündar'dan Batı Trakya Türklerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Batı Trakya'daki Türk köyleri ve azınlık çocuklarının kimliği hakkında sarf ettiği "Pomak köyleri" ve "Yunan çocukları" ifadelerine tepki gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Batı Trakya'daki Türk köyleri ve azınlık çocuklarının kimliği hakkında sarf ettiği "Pomak köyleri" ve "Yunan çocukları" ifadelerine tepki gösterdi. Düzce Akçakoca Müftüsü'nün Selanik göçmenleri hakkında söylediği sözleri de kınayan Başkan Dündar, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Türk Milleti'nin fırsat vermeyeceğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'ni ziyaret etti. BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Emin Latif ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Batı Trakya'daki Türk köyleri ve azınlık çocuklarının kimliğine ilişkin kullandığı sözleri ve Düzce Akçakoca Müftüsü'nün Selanik göçmenleri hakkındaki konuşmalarını değerlendiren Dündar ve Çavuşoğlu, ortak bir dille yaşananları kınadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dündar, "1923 yılından bu yana Yunan hükümetleri Batı Trakya'daki soydaşlarımıza sıkıntılar yaşatmaktadırlar. Yıllardır sistematik olarak uygulanan baskı ve asimilasyon politikaları ile soydaşlarımız ana vatan Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç etmeye zorlanıyor. Balkanlar'daki Türk nüfusu azaldı. Göç etmeyip kalanlar ekonomik olarak sıkıntıya sokuluyor. Son dönemde yapılan baskıların altında ise Türkiye'nin güçlenmesi yatmaktadır" dedi.

"Türkiye, mazlumların sesi"

Türkiye'nin ciddi bir ivme kazanarak gerek sosyal, gerek siyasal gerekse de ekonomik olarak güçlü adımlarla ilerlediğini ifade eden Başkan Dündar, "Bu ilerleyişin tüm dünyayı rahatsız ettiğini görüyoruz. Bu ilerleyişi durdurmak adına değişik senaryolarla ülkemizle ve milletimizle uğraşıyorlar. Bunlardan bir tanesi de fitne sokmaktır. Bu tür fitnelere karşı bilinçli olmamız ve gerekli cevapları vermemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, 83 milyonluk nüfusuyla büyüyen, güçlenen ve ileriye doğru yürüyen bir devlet. Türkiye, sadece kendi sınırları içerisindeki değil, tüm dünyadaki mazlumların da sesi olmaktadır. O yüzden ülkemiz ile uğraşmaktadırlar" diye konuştu. - BURSA

Dündar'dan Batı Trakya Türklerine destek
Dündar'dan Batı Trakya Türklerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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