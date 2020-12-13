Dün Meclis'te konuşan Selami Altınok koronaya yakalandı
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Dün Meclis'te konuşan Selami Altınok koronaya yakalandı

13.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:02

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bugün yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Temaslıların dikkatli olmasını isteyen Altınok, dün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşma yapmıştı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile ilgili konuşan Altınok, kendisiyle temaslı olanları uyardı.

Virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Altınok, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

DÜN MECLİS'TE KONUŞMA YAPMIŞTI

Altınok, son olarak TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti adına İçişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili konuşma yapmıştı.

Dün Meclis'te konuşan Selami Altınok koronaya yakalandı
Dün Meclis'te konuşan Selami Altınok koronaya yakalandı
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