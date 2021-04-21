"Dün kader dediklerimize, bugün daha olumlu yaklaşıyoruz"

Embriyolojide son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerin, anne ve anne adaylarına umut verdiğini belirten Histoloji-Embriyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, "Bugünün anneleri ve anne adayları soru soruyor, araştırıyor.

Embriyolojide son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerin, anne ve anne adaylarına umut verdiğini belirten Histoloji-Embriyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, "Bugünün anneleri ve anne adayları soru soruyor, araştırıyor. Bu sayede, dün kader dediklerimize bugün daha olumlu ve mutluluk vaat edici yaklaşabiliyoruz" dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nail Yılmaz, son 15 yılda meydana gelen bilimsel gelişmeler ışığında, embriyoloji alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek insan gelişimini konu edinen embriyolojiye dair tüm bilgileri 'Embriyoloji-İnsan Gelişim Bilimi' adlı kitabında bir araya getirdi. "Kopuk kopuk olan bilgileri toparlayarak insan gelişiminin; moleküler, genetik, embriyolojik gelişim ve doğumsal anomaliler üzerinden 4 alanını birleştirdik" diyen Yılmaz, biyoloji ve özellikle tıp gibi; genotipik, fenotipik, çevresel ve diğer benzeri etkileyici kuvvetlerin birçok etken ile değişime uğradığını söyleyerek embriyolojik bilgilerin de bunun en açık örneği olduğunu belirtti.

"BAZI BOŞLUKLAR AYDINLATILDI"

Yılmaz, insanın genetik olarak çözümlendiği 'genom projesi'ni gen düzeyine indirme zamanı geldiğini söyleyerek, "Binlerce karakterin düzenli şekilde şifrelendiği, şifrelerin çözüldüğü, insan yaşamına katkının ve çözümlerin arttığı, annelerin engelli evlat doğurma oranlarının azaldığını doğrulama zamanıdır. Artan bilgi birikimle, kader olarak yorumlanan bazı boşluklar bilimsel çalışmalar ışığında aydınlatıldı" diye konuştu.

"ANNELER İÇİN CEVAP KAYNAĞI"

Kitabın, öğrenciler başta olmak üzere, anne ve anne adaylarına da hitap ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Anneler bu kitapta, 'beni doğurmanı ben mi istedim veya beni bu şekilde doğurdun' gibi soruların cevabını verebileceği bir kaynak sahibi olmalı. Artık anne adayları, daha çok soru soruyor, araştırıyor, tartışıyor ve öğreniyor. Doğal olarak bu araştırma sürecinde kararı da ona göre veriyorlar" ifadelerini kullandı. Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kitabımızda, bu zaman dilimini fark edilir kılmak için elde edilen bilgiler çerçevesinde, Türkiye de ilk kez Temel ve Klinik Bilgileri birleştiren, birleşen bilgiyi; öğrencimize, genç meslektaşlarımıza, anne ve anne adaylarının da anlayacağı şekilde toparladık. Herkesi hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı