"Dün, Bugün, İstanbul" sergisi yarın Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılacak
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"Dün, Bugün, İstanbul" sergisi yarın Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılacak

'Dün, Bugün, İstanbul' sergisi yarın Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Sabancı Holding katkılarıyla gerçekleştirilen, "Dün, Bugün, İstanbul" sergisi yarın Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Sabancı Holding katkılarıyla gerçekleştirilen, "Dün, Bugün, İstanbul" sergisi yarın Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen'in çağrısıyla buluşan, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 sanatçının bir araya geldiği sergi, İstanbul'un dünü ve bugününü ortaya koyarken, geleceğini de düşünmeye çağırıyor.

Serginin tanıtım toplantısı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Murat Germen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Alper, topluluk olarak sürdürülebilirliği odağına alarak faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, kültür ve sanata destek kapsamında da öncü ve örnek projelerin yanında olduklarını söyleyerek, "Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından da çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Ölçer de müzenin İstanbul temalı ikinci sergisi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Yalnız dünyada değil, ülkemizde ve elbette İstanbul'da pek çok şey değişti. Birbiri ardına yükselen dev binalar, kıtaları aşan yol ağları, denizin altından geçen tüneller, İstanbul'u komşu kentlerle birleştirircesine genişleyen sınırlara ve pek çok Avrupa ülkesi nüfusunu aşan bir kitleye ev sahibi kılıyor. Bizler İstanbul'daki gelişme ve genişlemeleri, kurulan yeni beldeleri izlemekte zorlanıyoruz. Tarih boyunca dünyaya açık penceresiyle her türlü göç ve kalabalığı içine alıp sindiren İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz."

Sanatçı Murat Germen ise, "Sanatçıların kendi iradelerinin ürünü olan işler birbirine benzemiyor, ancak konuşuyor ve birbirlerini tamamlıyorlar." dedi.

Sergi, Ahu Akgün, Aslı Narin, Begüm Yamanlar, Beril Ece Güler, Burak Dikilitaş, Canan Erbil, Cemre Yeşil Gönenli, Deniz Ezgi Sürek, Didem Erbaş, Ege Kaynar, Eren Sulamacı, Eser Epözdemir, Korhan Karaoysal, Mekanda Adalet Derneği, Neslihan Koyuncu Bali, Nora Bryne, Onur Özen, Örsan Karakuş, Serkan Taycan, Sıla Ünlü İntepe, Sinan Tuncay ve Zeynep Kaynar'ın eserlerinden oluşuyor.

Bu yıl Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar Programı'na seçilen girişimlerden Erişilebilir Her Şey'in, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'yle ortak çalışması ve Sabancı Vakfı desteğiyle "Dün, Bugün, İstanbul" sergisi, görme ve işitme engelli ziyaretçiler için erişilebilir bir içerikle hazırlandı.

"Dün, Bugün, İstanbul" yarından itibaren 28 Kasım'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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