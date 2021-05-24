Düğünler ne zaman açılıyor? Düğünler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da açılacak mı?

Düğünler ne zaman açılıyor? Düğünler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da açılacak mı? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili detaylar...

Bu yaz evlilik hayali kuran binlerce kişi "Düğünler ne zaman başlıyor, düğün, kına, nişan, nikah yasağı 1 Haziran'dan sonra kalkacak mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınına tedbiren alınan son karara göre 1 Haziran tarihinden itibaren nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmamasına karar verilmişti. Bu noktada ise milyonlarca kişi düğün salonlarının açılış tarihini merak ediyor. Buna göre; Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran'da serbest olacak mı? İşte tüm detaylar…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.

1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?

1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.

Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.