Düğün salonlarında koronavirüs denetimi... Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğün salonlarında koronavirüs denetimi... Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti

Düğün salonlarında koronavirüs denetimi... Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti Ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da da düğün salonlarında koronavirüs denetimleri yapıldı.

09.08.2020 23:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:45

Düğün salonlarında koronavirüs denetimi... Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti

AMASYA - Ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da da düğün salonlarında koronavirüs denetimleri yapıldı. Ekipler cuma, cumartesi ve pazar günü 30 düğün salonunu denetledi. Denetimlerde renkli görüntüler de vardı, gelin ve damadın sosyal mesafeli dans etmesi konuklardan bol bol alkış aldı.

Düğünleri denetleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve motorize ekipler Amasya genelinde düğün salonlarında koronavirüs denetimi yaptı.

Ekipler maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda düğün sahiplerini uyardı. Düğün sahiplerinin ve düğüne gelenlerin de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat ettikleri görüldü.

Düğüne giden vatandaşların girişlerde ateşleri ölçüldü, dezenfektan verildi.

Düğün salonlarında her 15 dakikada bir maskelerin çıkarılmaması, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Düğün sahiplerinden Selami kalkan, "Tedbirleri alıyoruz, maskesiz hiç kimseyi sokmuyoruz. Çünkü korona yüzünden birbirimize bulaşabilir. Biz düğün sahipleriyiz. Mesafeyi de ayrı tutuyoruz, yanaştırmıyoruz. İyi yani şuanda durum" dedi.

Ekiplerin denetlediği bir diğer düğün salonunda gelin ve damadın sosyal mesafeli dansı konuklardan bol bol alkış aldı.

Sosyal mesafeli dans eden Recep Sarı, "Galiba ilk biz yapıyoruz sosyal mesafeli dansı ama çok da memnunuz. Herkese de öneriyorum bu şekilde yapılmasını virüsten dolayı. Gönül isterdi ki eşime sarılaraktan dans etmek ama virüsten ötürü bu şekilde yaptık. Herkese de bu şekilde öneriyorum" diye konuştu.

Gelin Funda Sarı, "Bugün bizim düğünümüz oluyor. Bilirsiniz herkesin en özel günü ama salgın olduğu sebebiyle herkes seviyesini koruyor. Yakınlarımıza bile sarılamıyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Eşimle de ilk dansı seviyeli yapmak zorunda kaldık ama memnunuz, dikkat etmemiz gerekiyor çünkü, inşallah bugünlerde geçecek" şeklinde konuştu.

Ekipler 3 gün boyunca 30 düğün salonunu denetledi, vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

Düğün salonlarında koronavirüs denetimi... Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Politika
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Aylin Nazlıaka seçildi
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Muhabirin sorusu ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı! Kürsüyü terk etti
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Cemal Enginyurt Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Hülya Avşar Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Düğün salonlarında koronavirüs denetimi... Gelin ile damat sosyal mesafeli dans etti - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 23:54:14. #1.15#
title