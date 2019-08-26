Düğün magandası dayı oğlu çıktı

26.08.2019 15:27

KONYA'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken yanındaki Osman Akman'ın (36) başından vurulup ölmesine neden olan Arif Akman (33), tutuklandı. Arif Akman'ın, Osman Akman'ın dayısının oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Akman, bir akrabasının düğününde, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. İddiaya göre tabanca tutukluluk yaptı. Akman'ın sorunu gidermeye çalıştığı sırada tabanca, ateş aldı. Mermilerden biri yanında bulunan Osman Akman'ın başına, diğeri de Orhan Öztürk'ün koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Osman Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Orhan Öztürk'ün (27) ise tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ise çok sayıda boş kovan bulundu. Kovanlar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü. Öte yandan düğünün yapıldığı evin duvarında 'Düğün alanları matem yeri olmasın! Düğünümüzde silah atmak yasaktır' yazılı pankart asılı olduğu görüldü.

Olayın ardından suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Arif Akman, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Arif Akman'ın, Osman Akman'ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA