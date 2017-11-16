Düğün" Balesi Yeniden Mdob Sahnesinde

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Düğün" balesini yeniden sanatseverlerle buluşturdu.



Kültür Merkezi'ndeki gösterimde, geçen yıl dünya prömiyeri yapılan bale, bir kez daha sahneye taşındı.



Daha önce "Dostum Akdeniz", "Bach Oryantal", "Mevlana'nın Çağrısı", "Fındıkkıran" ve "İlişkiler" balelerinin koreografilerini yapan Balkan'ın kareografisini yaptığı eser görsel şovları, dansları ve müzikleriyle beğeni topladı.



Lale Balkan'ın sahneye koyduğu, dekor tasarımını Tayfun Çebi'nin, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer'in üstlendiği eserde başlıca rolleri Aslı Çilek, Dolun Doyran, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Ana Gorgiashvili, Meltem Ayar, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Tutku Barın Tümen, Niyazi Cingöz ve Selgan Çavdaroğlu paylaştı.



Eser, iki kız kardeşin aynı gence aşık olmasını, geleneksel motifler, folklorik adımlar ve müzikle harmanlayarak izleyicilere aktarıyor.