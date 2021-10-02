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DÜDEN ŞELALESİ'Nİ 4 AYDA 300 BİN KİŞİ GEZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı. Rus ve İranlı turistlerin ilgi gösterdiği şelaleyi gezenler bol bol selfie çekip, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET şirketinin işlettiği Yukarı Düden Şelalesi, kentin en çok ilgi gören şelalelerinden biri. Düden Şelalesi doğal güzelliğinin yanı sıra, Türkiye'de mağarayla şelalenin buluştuğu tek yer olarak biliniyor.

Düden Şelalesi'ni besleyen ana su kaynaklarının Kırkgöz ve Pınarbaşı olarak bilinen bölge olduğunu anlatan şelalenin işletme müdürü Rıfat Ünal, yaz aylarında da şelale suyunun kesintiye uğramamasının ziyaretçileri memnun ettiğini belirtti. Yabancı ziyaretçilerin fazlalığının memnuniyet verici olduğunu aktaran Rıfat Ünal, Pandemi günlerinde bir takım zorluklarla karşılaştık. Haziran ayından bu yana çok ciddi ziyaretçi akını oluyor. Şelale suyunda yıl boyu herhangi bir kesinti olmadı. Bu da ziyaretçilerde memnuniyet yarattı. Ne kadar çok ziyaretçi alırsak bu doğal güzelliğin görülmesi, gezilmesi bizi de memnun ediyor. Rus ve İranlı turistlerden yoğun talep alıyoruz dedi.

Şelalenin giriş ve çıkış kapılarında bir takım yenilikler yaptıklarını, aynı zamanda yüksek noktalarda güvenliği artırıcı önlemler alındığını sözlerine ekleyen Ünal, şöyle konuştu

Şelaleler manzarası ve doğası güzel yerler olsa da suyun debisinin yüksekliği bir takım tehlikeler doğurabilir. Bu nedenle belirli bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdık. Tatilcilerin rahatlıkla ve huzur içinde dolaşmaları için çalışıyoruz. Ziyaretçilerin hızla artmasının ardından tatlı bir telaş içinde turistlere ev sahipliği yaptık. Ne kadar çok insan burayı gezerse, o kadar çok Düden Şelalesi'nin doğal güzelliği öğrenilmiş olur. 5 ay içinde 300 bin civarında giriş olması da memnuniyet verici. Kış aylarında da ziyaretlerin devam edeceğini umuyoruz. Pandemi nedeniyle insanlar açık alanlara ve doğaya kaçıyor. Burası da bulunmaz bir cevher.

Eşiyle birlikte balayı için Antalya'ya gelen Gaziantepli Aslıhan Yılmaz, yeşilliğin ve suyun iç içe olduğu şelaleye hayran kaldığını belirtti. Eşi Uğur Yılmaz ise Balayı tatilinde Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezip görmek istedik dedi.

DÜDEN ŞELALESİ'Nİ 4 AYDA 300 BİN KİŞİ GEZDİ

DÜDEN ŞELALESİ'Nİ 4 AYDA 300 BİN KİŞİ GEZDİ

DÜDEN ŞELALESİ'Nİ 4 AYDA 300 BİN KİŞİ GEZDİ

DÜDEN ŞELALESİ'Nİ 4 AYDA 300 BİN KİŞİ GEZDİ
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Haber: DÜDEN ŞELALESİ'Nİ 4 AYDA 300 BİN KİŞİ GEZDİ - Haberler
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