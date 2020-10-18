Dücane Cündioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eserleri nelerdir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Dücane Cündioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eserleri nelerdir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

18.10.2020 21:48 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:53
Dücane Cündioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Eserleri nelerdir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına ve Teke Tek gibi programlara da katılan Dücane Cündioğlu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Dücane Cündioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, eserleri nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

Fatih Altaylı ile birlikte TekeTek programında yer alan Dücane Cündioğlu gündem oldu. Peki Dücane Cündioğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

DÜCANE CÜNDİOĞLU KİMDİR?

Dücane Cündioğlu 21 Ocak 1962, Üsküdar, İstanbul doğumlu yazar, felsefeci.

Dücane Cündioğlu doğum tarihi : 21 Ocak 1962

Dücane Cündioğlu kaç yaşında : 58 yaşında

Dücane Cündioğlu mesleği ne : Felsefeci, yazar

Dücane Cündioğlu aslen nereli : İstanbul doğumlu

Dücane Cündioğlu burcu ne : Kova

1962'de İstanbul'da doğdu. Siyasal olaylar içinde yer aldı. Bu eylemler nedeniyle on sekiz yaşına varmadan iki kez hüküm giydi; siyasi tutuklu olarak cezaevine girdi ve dört yıla yakın cezaevinde kaldı.

İlk yazıları, Hergün gazetesinde Taş Medreseden Mektuplar adıyla yayımlandı. Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İbranice öğrendi. Öğrendiği tüm dillerde yoğun okumalar yaptı. 1980'den cezaevinde başladığı yazı hayatına, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayımlamak suretiyle devam etti. 1985 yılından itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve birçok yapıtın redaksiyon heyetinde yer aldı. Yeni Şafak gazetesinde on üç yıl boyunca sürdürdüğü köşe yazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdı. Büyükada'da inzivaya çekildi.

2 Nisan 1980'den itibaren yayımlamaya başladığı ilk yazıları kendisinin mantık, dilbilim, yorumbilim (hermeneutik) gibi disiplinler aracılığıyla kavramaya çalıştığı geleneksel dinî bilimler ve bu bilimlerin modern eleştirileri üzerinedir. Daha sonra yakın tarih bağlamında din ve bilim, din ve siyaset ilişkilerini ele alan incelemelerinin yanı sıra bazı monografiler yayımlamış, felsefe, teoloji, psikoloji, tasavvuf, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi farklı alanlarda uzun yıllar içerisinde kaleme aldığı felsefi denemelerini de sonradan kitaplaştırarak yayımlamıştır.

DÜCANE CÜNDİOĞLU TÜM ESERLERİ

1993'te Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili: Kur'ân ve Meâli"ni hazırlayıp notlandıran yazarın 1995'ten itibaren yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır:

- Başörtü Risalesi (1995)

- Kur'anı Anlamanın Anlamı (1995)

- Anlamın Buharlaşması ve Kur'an (1996)

- Sözün Özü: Kelâm-ı İlâhî'nin Tabiatına Dâir (1996)

- Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre: Anlamın Tarihi (1997)

- Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi (1998)

- Kur'an, Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler (1998)

- Kur'an ve Dile Dâir (2005)

- Tarih ve Siyasete Dâir (2005)

- Kur'an Çevirilerinin Dünyası (1999)

- Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet (1999)

- Hakikat ve Hurafe (1999)

- Bir Kur'an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur'an Meâli (2000)

- Cenâb-ı Aşka Dâir (2004)

- PhiloSopiaLoren (2004)

- Arasokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar (2004)

- Keşf-i Kadim: İmam Gazâlî'ye Dâir (2004)

- Felsefe'nin Türkçesi: Cumhuriyet-Felsefe-Eleştiri (2004)

- Düşünce Düşlenir (2005)

- Âkif'e Dâir (2005)

- Mehmed Âkif'in Kur'an Tercümeleri (2005)

- Meşrûtiyet'ten Cumhuriyet'e Din ve Siyaset (2005)

- Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi/İşçisi/Savaşçısı (2006-2006-2007)

- Daire'ye Dair (2007)

- Göz İzi (2007)

- Hz. İnsan (2009)

- Ölümün Dört Rengi (2009)

- Mimarlık ve Felsefe (2012)

- Sinema ve Felsefe (2012)

- Sanat ve Felsefe (2012)

- Motto (2016)

- Yorum Yorar (2019)

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