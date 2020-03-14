Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt
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Abdullah Al, Bodrum, Dubai, Güncel

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı.

14.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:32
Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı. 15 tanker yakıt alan ultra lüks yatın 2 milyon 200 bin lira ödediği öğrenildi.


Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant" Bodrum'a demir attı. Mega yatı görenler gözlerini yattan alamadı. Limana gidilen yolda park halindeki 15 tankerle, 450 bin litre yakıt getirildiği 2 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi.


Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları Bayraklı "Radiant", Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dolar milyarderi Dubai şeyh Abdulla Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı. 580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı kaldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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