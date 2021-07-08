Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı
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Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı Dubai Medya Ofisi, Dubai kentinde yer alan Cebel Ali Limanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından limana ait görüntüleri yayınladı.

- Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı

DUBAİ - Dubai Medya Ofisi, Dubai kentinde yer alan Cebel Ali Limanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından limana ait görüntüleri yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan Cebel Ali Limanı'nda demirli bir gemide, dün meydana gelen şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Patlamada ölü ve yaralı olmazken, gemide bulunan 14 denizcinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği, çıkan yangının ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilmişti. Son gelişmelerin ardından Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı'nın patlama sonrasına ait görüntüleri yayınladı.

Dubai Medya Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, patlama sonrası çıkan yangının herhangi bir hasar kaydedilmeden 40 dakikadan daha kısa bir sürede kontrol altına alındığı ifade edilerek, yaşanan patlamanın ardından Liman'ın son durumuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Öte yandan, Dubai Polisi Başkomutanı Korgeneral Abdullah Khalifa Al Marri ise dün yaptığı açıklamada, yangının konteynerlerden birinde bulunan yanıcı maddelerden kaynaklandığını belirtmişti. Limanda demirli geminin mürettebatında herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığını kaydeden Marri, gemide radyoaktif madde bulunmadığını ve yangının, sürtünme veya yüksek sıcaklıktan kaynaklandığını belirtmişti.

Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı
Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı
Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı
Dubai Medya Ofisi, Cebel Ali Limanı patlaması sonrası görüntüleri yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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