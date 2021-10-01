DÜ'den "Tüm Boyutlarıyla Silvan Barajı Çalıştayı" düzenlendi

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesince "Tüm Boyutlarıyla Silvan Barajı Çalıştayı" düzenlendi.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, DÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan'ın sunumuyla başladı.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, konuşmasında, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Silvan Barajı'nın ekonomik yansımalarına değinen Cıdıroğlu, "GAP'ın Atatürk Barajı ve eklentilerinden sonraki en büyük proje olan Silvan Barajı ve bileşenleri tüm üniteleriyle tamamlanıyor. Silvan Barajı ve bağlantılı yapıların da parçası olduğu GAP ise yarım asra yaklaşan zaman dilimi boyunca ülkemizin kalkınma hamlesinin mihenk taşı oldu." dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da Silvan Barajı Hidroelektrik Santrali'nin Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama barajı olacağını ifade ederek, "Çalıştayımız ile Silvan Barajı'nın bölge ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra sosyo-kültürel faydaları da önemli görülmektedir. Çalıştay, sanayi, istihdam, üretim ve tüketimde de kamuoyuna bilgiler sunmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Çetin Öner'in moderatörlüğünde "Günümüz Küresel Sürecinde Çevre ve Önemi, Bölgesel Kalkınmasında Silvan Projesi" konulu panel gerçekleşti.

Panele konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esra Siverekli ve DSİ Silvan Proje Müdürü Murat Yıldırım katıldı.