DTSO Başkanı Şahin "Düzcenin sesini daha iyi duyuracağız"

20.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:10

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, meclis üyelerine son bir ayda yapılan çalışmalar hakkındı bilgiler verdi. Şahin, İktisadi Kalkınma Vakfı Yürütme Kurulu üyeliği ile ilgili olarak ise "Dünya'da önemli bir yere sahip olan ve yönetiminde çok güçlü isimlerin yer aldığı Vakıf Yürütme Kurulu üyeliği sayesinde inşallah Düzce'nin sesini daha iyi duyurmaya çalışacağız" dedi.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Olağan meclis toplantısı öncesinde, yapılan genel kurul toplantısında İktisadi Kalkınma Vakfı Yürütme Kurulu olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin tebrik edilerek başarılar dilendi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yoğun gündem içerisinde toplantıya katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri gündeme alındı.



Oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, son bir ayın dolu dolu geçtiğini belirtti. Şahin, Düzce Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen yangından büyük üzüntü duyduklarını yenileyerek "1 Aralık gecesi üyelerimizden Teknorot firmasında çıkan yangın önemli maddi hasara yol açtı. Yangın gecesi ve ertesi gün firmamızı ziyaret ederek oda olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade ettik. Düzce Üniversitesi tarafından geliştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak, seri üretim yaparak bölgeye istihdam ve katma değer kazandırmak amacıyla MÜSİAD Üyelerinden oluşan 55 kişilik grup Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş adı altında şirket kuruluşunu gerçekleştirdi. Bu yıl 29. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'nda standı bulunan üyemizi ziyaret edildi. TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği 'Düzce'de Kadın' söyleşisi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşti. Başarılı organizasyonlarından dolayı Kadın Girişimcilerimize teşekkür ediyoruz. Düzce OSB yönetimi ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu Teknorot fabrikasındaki yangına tüm imkanlarını seferber ederek, olağanüstü bir çabayla müdahale eden başta itfaiye teşkilatları olmak üzere, arama-kurtarma ekiplerini sosyal tesislerde ağırladık. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Organize Sanayi Bölgesine Yönelik İtfaiye Birimi Kurulması konusuyla ilgili, Düzce 1.OSB Sosyal Tesislerinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve OSB Yönetiminin de yer aldıkları toplantıya katıldık. TOBB İstanbul'da gerçekleştirilen İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurulu'nda yeniden Vakıf Başkanı olarak seçilen Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız ve TOBB Başkan Yardımcımız Ayhan Zeytinoğlu ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşvikleriyle, İktisadi Kalkınma Vakfı Yürütme Kurulu'nda görev aldım. Dünya'da önemli bir yere sahip olan ve yönetiminde çok güçlü isimlerin yer aldığı Vakıf Yürütme Kurulu üyeliği sayesinde inşallah Düzce'nin sesini daha iyi duyurmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.



2020 yılı bütçesi, Kasım Ayı mizanları ve Yönetim Kurulu önergeleri toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantının son bölümünde DTSO Fuar Komisyonunun Düzce Fuar Alanı ve diğer çalışmalar hakkında geldiği aşama meclis üyelerine aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA