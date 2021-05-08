DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, "Antalya'daki yasak, Muğla'da neden yok"
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DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, "Antalya'daki yasak, Muğla'da neden yok"

DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, 'Antalya'daki yasak, Muğla'da neden yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Valiliği tarafından, il sınırları içerisinde gezinti/tenezzüh tekneleri ve ticari yatların faaliyetlerine 17 Mayıs'a kadar getirilen yasak kararının kaldırılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya'daki yasağın neden Muğla'da...

Antalya Valiliği tarafından, il sınırları içerisinde gezinti/tenezzüh tekneleri ve ticari yatların faaliyetlerine 17 Mayıs'a kadar getirilen yasak kararının kaldırılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya'daki yasağın neden Muğla'da uygulamada olmadığını anlayamadıklarını ifade etti.

Birçok sektör gibi pervanelerin dönüp üç beş kuruş kazanmaya başlayacakları bu günlerde Antalyalı yatçıların mahrum kaldıklarını dile getiren Başkan Çetin, yaşanılan bu durumun içinden geçilen pandemi döneminin yaşatacağı son zorlama olması dileğinde bulundu.

Başkan Ahmet Çetin'in açıklamasında şu ifadelere verdi: " Antalya Valiliğince, ilimizdeki gezinti/tenezzüh tekneleri ve ticari yatların faaliyetlerine 17 Mayıs'a kadar getirilen yasak kararıyla, uzunca bir aradan sonra pervanelerimizi döndürüp üç beş kuruş kazanmaya başlayacağımız günlerde bundan mahrum kaldık. Ben de iki tekne sahibi olarak aynı mağduriyeti yaşıyorum. Bizleri en çok rahatsız eden ise komşu il Muğla Valiliğinin bu izni vermesi oldu. Kararın ardından önce ben, ardından bizzat DTO Odası Başkanı Tamer Kıran devreye girerek, yasağın kaldırılması için yoğun uğraş verdik. İlk olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile görüştüm, Muğla Valiliğinin kararını da hatırlatarak, yasağın kaldırılmasını talep ettim. Valimiz, "Aman ayın 17'sine kadar sabredelim, daha sonra tamamen açacağız. Vaka sayılarını azaltalım, 2021 yılını da kaybetmeyelim" yanıtını verdi. Hatta Valimiz, kapanma tarihlerinde Antalya'da olacak turist sayılarını da vererek, "Bu kadar düşük sayılar için riske girmeyelim" ifadesini kullandı.

Durumu AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a ilettiğini dile getiren Çetin, " İlgili yerlere yazılarımızı da yazdık. Maalesef ısrarlarımıza rağmen talebimiz kabul görmedi. Hal böyleyken yaşadığımız bu durumun içinden geçtiğimiz pandemi döneminin bizlere yaşatacağı son zorlama olması inancıyla bereketli bir sezona başlamayı temenni ediyorum"ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, 'Antalya'daki yasak, Muğla'da neden yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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