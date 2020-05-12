DSÖ Sözcüsü Harris: "Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler, bunlara karşı aşı üretmek zor"
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DSÖ Sözcüsü Harris: "Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler, bunlara karşı aşı üretmek zor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid19) için aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve 100'den fazla aşı adayı olduğunu belirterek, "Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler.

DSÖ Sözcüsü Harris:
12.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:04

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid19) için aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve 100'den fazla aşı adayı olduğunu belirterek, "Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor." dedi.

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin, dünyada daha önce ortaya çıkan koronavirüslere yönelik herhangi bir aşı üretilip üretilmediği sorusuna Harris, "(Kovid-19'a karşı) bir aşı geliştirilmesi çalışmaları bilim tarihinden daha hızlı ilerliyor. 100'den fazla aday aşımız var ve test çalışmaları da hızla ilerliyor fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor." yanıtını verdi.

Harris, dünya genelinde pek çok bilim insanının virüse karşı bağışıklık seviyeleri konusunda araştırmalar yaptığını belirterek, "Bağışıklığın gerçekten koronavirüse karşı koruduğundan emin olmanız gerekir. Bilimin bu alanı şu an hakikaten işin en zor kısmı. Bu da hala cevabını bulamadığımız bir konu." diye konuştu.

Sözcü Harris, Kovid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulmak amacıyla küresel bir çaba olan "Dayanışma Denemesi"ne de değinerek, "Çok erken çalışmalarda görünen hastalığın şiddetini veya uzunluğunu sınırlayan bazı tedavilerimiz var ancak virüsü öldürebilecek veya durdurabilecek hiçbir şeyimiz yok." diye konuştu.

ABD'nin halen virüsün merkez üssü olduğunu vurguyalan Harris, "En çok vaka ABD'de. Dünyada en çok vaka sayısı da ABD'den gelmeye devam ediyor." dedi.

Harris, virüsün küresel çapta yayılıp salgın haline gelmesine yönelik pek çok soru işareti olduğuna dikkati çekerek, "Bunu analiz etmek için zamanımız olana kadar, gerçekten faydalı cevaplarımız olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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