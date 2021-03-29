DSÖ'nün taslak raporunda, Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi
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DSÖ'nün taslak raporunda, Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
DSÖ'nün taslak raporunda, Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taslak raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürüldü.

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taslak raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürüldü.

The Associated Press'in (AP) Cenevre'deki bir diplomattan aldığı DSÖ'nün taslak raporunda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "çok düşük" olduğu iddia edildi.

Taslak raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan vasıtasıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, virüsün orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu öne sürmüştü.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, Kovid-19'un laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla Vuhan'a gelen heyet, 14 gün karantinada tutulmuş ve bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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