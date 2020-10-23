DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir
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DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir

23.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:17
DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde Faz 3 denemeleri devam eden 10 aşı adayından bir veya ikisinin sonuçlarının kasım sonu itibarıyla alınabileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde Faz 3 denemeleri devam eden 10 aşı adayından bir veya ikisinin sonuçlarının kasım sonu itibarıyla alınabileceğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemide, özellikle Kuzey Yarımkürede kritik bir dönüm noktasındayız. Önümüzdeki birkaç ay çok zor geçecek ve bazı ülkeler tehlikeli bir istikamette ilerliyor." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, ülke liderlerini daha fazla gereksiz ölümleri, temel sağlık hizmetlerinin çökmesini ve okulların tekrar kapanmasını önlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Oksijenin Kovid-19 hastaları için en gerekli "ilaçlardan" biri olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, sürdürülebilir oksijen tedarikini artırmak için tüm hükümetler, ortaklar ve özel sektör ile dayanışma içinde çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, salgın döneminde oksijene yönelik talebin katlanarak arttığını belirterek, tahminlerine göre, dünyadaki en fakir ülkelerin hasta bakımı için ihtiyaç duydukları oksijenin sadece yüzde 5 ila 20'sine sahip olduklarını aktardı.

"Aşılara ilişkin beklentiler dengeli olmalı"

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise "Devam eden aşı çalışmalarını izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir." dedi.

Swaminathan, aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise DSÖ'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirtti.

Halen dünya genelinde 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini işaret eden Swaminathan, aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin "dengeli" olması gerektiğini vurguladı.

Swaminathan, aşıların Kovid-19'a karşı başarılı olmama ihtimaline de değinerek, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Avrupa'da vaka sayılarında, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde "fevkalade" bir artış olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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