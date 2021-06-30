DSÖ: "Çin, 70 yıllık mücadelenin ardından sıtmadan tamamen arındırıldı"
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DSÖ: "Çin, 70 yıllık mücadelenin ardından sıtmadan tamamen arındırıldı"

DSÖ: 'Çin, 70 yıllık mücadelenin ardından sıtmadan tamamen arındırıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in 70 yıllık mücadelenin ardından sıtma hastalığından (malaria) tamamen arındırıldığını duyururken, sıtma vakalarını sıfıra indiren Çin, DSÖ tarafından "eleme sertifikası" verilen 40. ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in 70 yıllık mücadelenin ardından sıtma hastalığından (malaria) tamamen arındırıldığını duyururken, sıtma vakalarını sıfıra indiren Çin, DSÖ tarafından "eleme sertifikası" verilen 40. ülke oldu.

Dünya genelinde her yıl 400 binden fazla ölüme neden olan sıtma hastalığı (malaria) ile mücadele devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir ülkenin daha sıtmadan tamamen arındırıldığını duyurdu. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Çin'in sıtmaya karşı verdiği 70 yıllık mücadelenin ardından hastalıktan tamamen arındırıldığı belirtilerek, söz konusu gelişmenin 1940'larda yılda 30 milyon sıtma vakası bildiren bir ülke için kayda değer bir başarı olduğu vurgulandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin açıklamasında, "Çin'i sıtmadan kurtulduğu için tebrik ediyoruz. Bu başarı zor kazanıldı, onlarca yıllık planlı ve sürekli eylemden sonra geldi. Bu duyuru ile Çin, sıtmadan arındırılmış gelecek hedefinin uygulanabilir olduğunu dünyaya gösteren ülkeler arasına katıldı" ifadelerini kullandı.

DSÖ Batı Pasifik Ofisi Bölge Direktörü Takeshi Kasai de sıtmayı ortadan kaldırdığı için Çin'i tebrik ederek, "Çin'in bu önemli dönüm noktasına ulaşmak için gösterdiği çaba, güçlü siyasi kararlılığın ve ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin, halk sağlığına yönelik büyük tehdit oluşturan bir hastalığın ortadan kaldırılmasında ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Çin'in başarısı, bizi sıtmadan arınmış bir Batı Pasifik Bölgesi vizyonuna bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

ÇİN, DSÖ'NÜN SERTİFİKA VERDİĞİ 40. ÜLKE

Sıtma vakalarını sıfıra indiren Çin, DSÖ tarafından "eleme sertifikası" verilen 40. ülke olurken, Batı Pasifik Bölgesi'nde de 30 yılı aşkın bir süredir bu sertifikayı alan ilk ülke oldu. Söz konusu sertifikayı alan bölgedeki diğer ülkeler arasında Avustralya (1981), Singapur (1982) ve Brunei (1987) bulunuyor.

DSÖ tarafından eleme sertifikası verilen 40 ülke arasında Paraguay (2018), Özbekistan (2018), Cezayir (2019), Arjantin (2019) ve El Salvador (2021) bulunuyor.

Öte yandan, sıtmadan arındırılmış ülke statüsünü almak için, ülkede en az 3 yıl üst üste hiç sıtma vakası görülmemesi ve DSÖ'ye başvuruda bulunulması gerekiyor.

SITMA, ÇİN İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Özellikle sıtmanın endemik olduğu 3 ülke olan Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Myanmar ve Vietnam ile komşu olan Yunnan eyaletinde hastalık önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Çin ayrıca, en çok sıtma vakası görülen Sahraaltı Afrika ülkelerinden dönen Çin vatandaşları ile ülkeye taşınan vakalar nedeniyle de risk altında.

Çin'de 10 yıldan fazla süre önce başlatılan ulusal sıtma programı kapsamında, bulaşıcı kaynakların sürveyans yoluyla izlenmesi ve salgınları temizlemek için müdahale stratejisi uygulanıyor. Program, teşhis (1 gün), teyit ve risk değerlendirmesi (3 gün) ve daha fazla bulaşmayı önleme (7 gün) aşamalarından oluşuyor.

SITMA (MALARİA) HASTALIĞI

Sıtma, parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaşırken, kan yoluyla, enjektör veya iğnelerin ortak kullanımıyla ve doğumda anneden bebeğe geçebiliyor. Genellikle 1 ay içinde belirti veren hastalık, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, karın rahatsızlığı ve kas ve eklem ağrısı ile başlıyor.

Dünya genelinde her yıl sıtma nedeniyle 400 binden fazla kişi hayatını kaybederken, ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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