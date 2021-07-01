DSÖ: "Avrupa'da vaka sayısındaki 10 haftalık düşüş sona erdi, vakalar yüzde 10 arttı"

- DSÖ: "Avrupa'da vaka sayısındaki 10 haftalık düşüş sona erdi, vakalar yüzde 10 arttı" Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki Covid-19 enfeksiyonlarının sayısındaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini, vakaların yüzde 10 arttığını ifade ederek, yeni bir Covid-19...

- DSÖ: "Avrupa'da vaka sayısındaki 10 haftalık düşüş sona erdi, vakalar yüzde 10 arttı"

MANCHESTER - Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki Covid-19 enfeksiyonlarının sayısındaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini, vakaların yüzde 10 arttığını ifade ederek, yeni bir Covid-19 dalgası konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kluge, Avrupa'daki 53 ülkede Covid-19 vakalarının sayısındaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini vurguladı. Kluge, geçtiğimiz haftalarda kısıtlamaların hafifletilmesi, seyahatlerin sıklaşması ve insanların yeniden bir araya gelmesi nedeniyle Avrupa'da vaka sayısında yüzde 10'luk artış yaşandığını kaydetti.

"Avrupa'daki insanların yüzde 63'ü aşının ilk dozunu bekliyor"

Kluge, Delta mutasyonunun hızlı bir şekilde yayıldığını, hastaneye yatışlar ve can kayıpları için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Avrupa'daki insanların yüzde 63'ünün hala aşının ilk dozunu beklediğini kaydeden Kluge, ağustos ayına kadar bölgede aşılamanın tamamlanamayacağını ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle beraber Avrupa'da Delta mutasyonunun artacağını ifade etti.

"Aşılar Delta mutasyonuna karşı etkili"

Yeni mutasyonlar, aşı dozlarındaki eksiklik ve sosyal etkileşimlerin hastaneye yatışlarda, vaka ve can kayıplarında artışa neden olacağını belirten Kluge, aşılamanın virüse karşı koruma sağladığını vurguladı. Klauge, "Aşılar Delta mutasyonuna karşı etkilidir. Bir doz değil, iki doz uygulanmalıdır. Aşılamadaki gecikmeler hayatlara ve ekonomilere mal olur. Aşılama ne kadar yavaş olursa o kadar çok mutasyon ortaya çıkacaktır" dedi.

Yeni dalga uyarısı

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Gerekli tedbirler alınmazsa Avrupa'da kaçınılmaz olarak yeni bir virüs dalgası olacak" uyarısında bulundu. Birçok ülkenin aşılamada iyi durumda görünmesine rağmen Avrupa'daki aşılama ortalamasının yüzde 24 olduğuna dikkat çeken Kluge, yaşlıların ve sağlık çalışanlarının hala savunmasız olduğunu vurguladı. Kluge, şu anki aşılama oranlarının yetişkinlerin yüzde 80'inin aşılanması hedefinden uzak olduğunu belirtti. Kluge, "Bu sayılarla salgın hiçbir yerde bitmedi" dedi.

İskoçya ile İngiltere arasındaki Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra taraftar grupları arasında Covid-19 vakalarının tespit edilmesine de değinen Kluge, "Bugün burada herhangi bir futbol taraftarını ya da seyahat eden kişileri eleştirmeyeceğim. Ancak seyahat etmeye ve kalabalığa katılmaya karar verirseniz, riskleri dikkatlice değerlendirin ve bunu güvenli bir şekilde yapın" uyarısında bulundu.

Kluge, bu durumlarda maske takılması ve özellikle iki doz aşı olmanın önemli olduğunu ifade etti. Kluge, seyahat etmenin virüsün yayılmasında büyük risk taşıdığını belirterek "iki doz aşı olmanın virüse karşı alınacak en iyi önlem" olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Karadeniz