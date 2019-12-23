DSİ tarafından Bayramiç'te yaptırılan Çavuşlu Göleti su tutmaya hazır

23.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:28

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde inşa ettirilen Çavuşlu Göleti'nin su tutmaya hazır olduğu bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU Projesi"nden Çanakkale'nin de nasibini aldığı belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek hizmete aldığı aktarılan açıklamada, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bayramiç ilçesindeki Çavuşlu Göleti inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Gölette suyun tutulması ile 2020 yılında 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydeden Aydın, şu bilgileri paylaştı:

"Temelden 25 metre yüksekliği ile Bayramiç Çavuşlu Göleti 2 milyon 130 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Göletin hizmete açılması ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarımla 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 362 bin liralık gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA