DSİ Sivas'ta 14 Baraj ve 24 Gölet İnşa Etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sivas'ta 14 baraj ve 24 gölet inşa ettiklerini belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü Sivas'ta yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sivas'ın hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldıklarını belirterek, "Son 16 yılda Sivas ve ilçelerimizde tamamladığımız 14 baraj ve 24 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Hizmete aldığımız barajlardan Pusat Özen Barajı, en önemlilerinden biridir. 86 metre yüksekliğindeki baraj ile 105 bin 990 dekar arazi sulanacak." ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini aktaran Aydın, "Sivas'ta kalkınmayı hızlandırmak, sulamayı ve ziraatı geliştirmek için son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 510 bin 310 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yılda 270 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle de 117 bin 510 dekar araziyi daha sulamaya açacağız." açıklamasında bulundu.

Sivas şehir merkezinin içme suyu problemini 4 Eylül Barajı'nı inşa ederek çözdüklerini anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Barajdan aldığımız su, inşa ettiğimiz isale hattı ve arıtma tesisi ile şehre iletilerek Sivas'ın uzun yıllar içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca, Tavra kaynakları suyunun da arıtılarak şehre verilmesi ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması için isale hattı yapımı çalışmaları başlamış ve inşaatı devam etmektedir. Tabi sadece Sivas şehir merkezinin değil ilçelerin de içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Hafik ilçemizin içme suyu ihtiyacını ise Pusat Özen Barajı ile karşıladık. Şarkışla ilçemize ise içme suyunu Kanak Barajı'ndan vereceğiz. Suyun alınacağı isale hattı tamamlanmış olup, branşman yapısı ile su alınacaktır. Divriği ilçesi ve civar yerleşimlerine Mursal Barajı'nın suyunu 33 kilometrelik isale hattı ile götürüyoruz. İsale hattı ve arıtma tesisi tamamlandı. İlçeye arıtılmış su verilmektedir."

Aydın, son 16 yılda inşa edilen 161 adet taşkın koruma tesisi ile 3 ilçe, 149 meskun mahal ve 35 bin 257 dekar arazi taşkınlardan korunduğunu belirterek, 18 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bu projelerin yapılmasında destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA