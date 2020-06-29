Dr. Ülkümen Rodoplu, "Koronavirüs Bitti" yanılgısı hakkında uyardı 'Dünya Sağlık Örgütüne' göre, 28 Haziran 2020 itibariyle tüm dünyadaki olgu sayısı 10 milyon 228 bin 384 ve ölen sayısı 499.784'dür, dolayısıyla korona bitmedi. Yani salgın bitmedi.

''Korona bitti mi? Salgın durdu mu? İkinci dalga gelecek mi? Aşı çalışmaları sonuca ulaştı mı?" Bu sorular halen ülkemizde ve tüm dünyada konuştuğumuz ortak sorulardır. Peki, Korona bitti mi?Koronavirüs, (COVID – 19) 213 ülkede etkisini göstermekte. 'Dünya Sağlık Örgütüne' göre, 28 Haziran 2020 itibariyle tüm dünyadaki olgu sayısı 10 milyon 228 bin 384 ve ölen sayısı 499.784'dür, dolayısıyla korona bitmedi. Yani salgın bitmedi. Aralık 2019'un son günlerinde başlamak üzere bütün dünyanın bir numaralı sorunu olan COVID- 19'un uzunca bir süre daha gündemde kalacağı anlaşılmaktadır.

1 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'de; restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla birlikte 'normalleşme' süreci başladı. COVID-19; yüksek ateş, halsizlik, öksürük ile seyreden bir solunum yolu, akciğer hastalığı olarak düşünüldü. Ancak, son araştırmalarda sadece bir akciğer hastalığı olmadığı, bir damar hastalığı da olabileceği yazılmaktadır. Son bilimsel makalelerde, damarda yaygın bir inflamasyonun varlığından bahsedilmektedir. Bu durum da, COVID-19'un birçok sistemi tutabileceği olasılığını akıllara getirmektedir. Tüm dünyada üzerinde durulan önemli bir başka husus ise, hastalığı ayakta ve hafif belirtilerle geçirenlerde kalıcı hasarların ortaya çıkmasıdır. Gelecekte, diğer birçok organın da olumsuz etkilenmiş olabileceği sürpriz olmamalıdır.

PEKİ, ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ?

Bu konuyu Dr. Ülkümen Rodoplu şu şekilde açıklamaktadır;

Rahatlama bitti ve hastalığı yendik algısı, salgının yeniden alevlenmesine neden olabilir. Geçen dört aylık süreçte evde kalmaktan kaynaklanan anksiyete ve depresyon gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Hareketsizlik beraberinde obezite, hipertansiyon, diyabet ve eklem hastalıkları sorunlarını artırdı. Sokağa çıkmaya başladığımız ve Korona salgını tamamen bitmediği için hastalığa yakalanma olasılığı da devam etmektedir. Bu nedenle, korunma önlemlerine bugünlerde çok daha fazla dikkat etmeliyiz. 'Kişisel Eylem Planımız' olmalı ve sosyal mesafe kuralına, maske kullanmaya, el yıkamaya ve elimizi yüzümüze götürmemeye her zamankinden daha fazla dikkat etmeliyiz. Geçen süre içerisinde; sağlıklı yaşayan, iyi ve doğru beslenen bireylerin yakalansa bile hastalığı kolayca atlatabildiğini gördük. Burada en önemli husus bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasıdır. Bağışıklık sistemimizin güçlü kalması için öncelikle mutlu ve huzurlu olmamız, sağlıklı beslenmemiz, düzenli spor, egzersiz yapmamız ve kaliteli uyuyabilmemiz çok önemlidir. Başta C vitamini ve antioksidanlar olmak üzere besin takviyeleri ile beslenmemizi desteklememiz gerekmektedir. "Sonuç olarak Koronavirüs bitmedi, biraz daha gayret''

Kaynak: Bültenler