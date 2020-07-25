Dr. Sadık Ahmet ölümünün 25. yılında Batı Trakya'da anıldı Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 25'inci yılında dualarla anıldı.

Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 25'inci yılında dualarla anıldı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet ile DEB Partisi yöneticileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirler nedeni ile kısıtlı sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende, Büyükelçi Özügergin Sadık Ahmet'in mezarına çelenk koydu, ardından da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, salgın nedeniyle zor koşullarda gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Her törende olduğu gibi bugün de yalnız değiliz. Sizler yine buradasınız. Batı Trakya Türk Azınlığının garantör devleti Türkiye Cumhuriyetini her zaman yanımızda hissediyoruz. O bizim ana vatanımız" dedi.

Mezarlıktaki törenin ardından, Gümülcine'de bir otelde Parti ve Ahmet'in ailesi tarafından katılımcılara yemek ikram edildi.

Yemek öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sadık Ahmet'in ailesine gönderdiği mesajı okundu.

Büyükelçi Özügerginin okuduğu mesajında, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin kurucusu Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 25'inci seneidevriyesinde bir kez daha rahmetle şükranla yad ettiğini belirten Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet'in, cesareti, gayreti, entelektüel birikimi ve davasına olan sadakati ile Batı Trakya Türk Azınlığının ve Türk milletinin gönlünde taht kurduğunu bildirdi.

Sadık Ahmet'in, gözünü budaktan sakınmadan azınlığın durumunun iyileştirilmesi, ayırımcılığa tabi tutulmaması ve ahdi haklarının korunması için son nefesine kadar mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Merhum Doktor Sadık Ahmet hayatını Batı Trakya Türk Azınlığına adamış, gerçek bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığının elde ettiği kazanımlarda merhum Doktor Sadık Ahmet'in verdiği mücadelenin çok büyük payı vardır. Şayet bugün Batı Trakya'daki kardeşlerimiz geleceklerine nispeten daha güvenli bakabiliyorsa, hiç şüphesiz ki bu, Sadık Ahmet gibi dava adamlarının çabası sayesindedir. Mekanı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

-"Batı Trakya Türk Azınlığı asla yalnız değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hükümetinin, Yunan tarafı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinde, toplantılarda ve uluslararası platformlarda Türk Azınlığın hak ve hukukunu savunmayı sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bizler de canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Batı Trakya Türk Azınlığının durumunun iyileşmesi, meselelerin çözülmesi ve refahın artması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının meşru haklarını koruma konusundaki ahdimizi bugün bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Batı Trakya Türk Azınlığı asla yalnız değildir. Sahipsiz değildir. Milletimiz, ayırımcılığa ve adaletsizliğe karşı yürüttüğünüz haklı mücadelenizde sizlerin daima yanınızdadır. Merhum Sadık Ahmet'in uğruna ömrünü harcadığı mücadele sancağını daha da yukarıya taşımaya kararlıyız. Bu düşüncelerle merhumun aziz hatırasına ve davasına sahip çıkan tüm soydaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Rabbimden Doktor Sadık Ahmet'e rahmet, başta muhterem eşi ve çocukları olmak üzere ailesine sabrı cemil niyaz ediyorum. Dostluk Eşitlik Barış Partisi mensubu tüm kardeşlerime sağlık ve afiyet temenni ediyorum".

Büyükelçi Özügergin de yaptığı konuşmada, Sadık Ahmet'in çeyrek asır öncesinde vefat ettiğini ancak unutulmadığını belirterek, "Bizler yine buradayız. Unutmadık, unutmayacağız. Çünkü bazı liderler ait oldukları toplumların yaşamına kendileri bu dünyadan göçüp gittikten sonra da yön verirler" dedi.

Sadık Ahmet'in ileriyi görebilen bir toplum lideri olduğunu vurgulayan Özügergin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değil, muhakkak ufkun ötesini görmesi ve bilmesi lazımdır. Doktor Sadık Ahmet, ufkun ötesini de gören zor koşullarda Batı Trakya Türklerine liderlik ve rehberlik eden bir toplum lideriydi. Sadece doğduğu topraklarda değil, ana vatan ve ötesinde Türk milletinin kalbinde müstesna bir yer edindi" diye konuştu.

Özügergin, Sadık Ahmet'in, kısacık yaşamında yaptığı hizmetler, iyilikler ve hoşgörüsü nedeniyle gönüllerde yer aldığını belirterek, "Türkiye'de çok sayıda yerin Doktor Sadık Ahmet ismini taşıması da bundandır. Biz kadirşinas bir milletiz. Biz unutmayız. Sadık Ahmet'in yaşantısına baktığımızda, cesaret azim ve fedakarlığın kendisiyle özdeşleştiğini görüyoruz. Ömrü, içinde yaşadığı topluma hizmet ile demokratik ve siyasi düzlemde verdiği mücadele ile geçti. Karşılaştığı zorluk ve çektiği cefalara rağmen, geri adım atmadı. En umutsuz dönemlerde dahi sergilediği dirayet büyük takdir ve saygıyı hak etmenin ötesinde bugün hala soydaş toplumuna yol gösterici olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yemekte, Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas ve Avrupa Hür İttifak Partisi'nin (EFA)'nın Sadık Ahmet'in ailesine gönderdiği mesajlar da okundu.

Kaynak: AA