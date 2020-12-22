Dr. Revzi Özgönül kimdir? Dr. Revzi Özgönül hayatı ve biyografisi!
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Dr. Revzi Özgönül kimdir? Dr. Revzi Özgönül hayatı ve biyografisi!

22.12.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:35
Dr. Revzi Özgönül kimdir? Dr. Revzi Özgönül hayatı ve biyografisi!

Televizyon programlarında yaptığı yorum ve uygulamalarla dikkatleri çeken Dr. Revzi Özgönül, vatandaşların ilgi odağı oldu. Peki, Dr. Revzi Özgönül kimdir? İşte, Dr. Revzi Özgönül hayatı ve biyografisi!

Sağlık alanında verdiği bilgiler ve yaptığı uygulamalarla faydalı bilgiler veren Dr. Revzi Özgönül hakkında araştırmalar yapılıyor? Dr. Revzi Özgönül kimdir? Dr. Revzi Özgönül hayatı ve biyografisi

DR. REVZİ ÖZGÖNÜL KİMDİR?

1962 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Müdafaa-i Hukuk İlkokulu, orta ve lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde yaptı.

1979 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. 1985 yılında ailesinin 37. beyaz önlüklü bireyi olarak mezun oldu.

1985-1987 yılları arasında Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde mecburi hizmetini tamamladı.1987-1989 yılları arasında Kıbrıs Magosa'da askerliğini tabip asteğmen olarak yaptı.

1989- 2005 yılları arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde aile hekimliği yaptı.

Aynı zamanda 1995 yılından itibaren Çeşme Altın Yunus Turistik Tesisleri sağlıklı yaşam ve zayıflama biriminde sorumlu hekim olarak görev aldı, 2002 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli olan babası Prof. Dr. Hamit Özgönül (fizyoloji ve spor hekimliği uzmanı) ile birlikte obezite araştırmalarına başladı. Çalışmalarına, teyzesi Prof. Dr. Nevbahar Taneli ve eniştesi Prof. Dr. Baha Taneli de beslenme ve gastroenteroloji dalında destek oldular.

2004 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan 'medikal estetik' uygulamalar sertifikası aldı.

Aynı yıllarda 115 kilo olan bedenini, babası ile yürüttüğü çalışmalar ışığında bir yılda 40 kilo vererek 75 kiloya indirdi.

2004 yılında başladığı 'karboksipunktur' çalışmalarını devam ettirmek için İstanbul'un Ulus semtinde 'Dr. Dream' adında bir estetik ve güzellik merkezi açtı.

2008 yılında karboksipunktur uygulamasını Tübitak'tan aldığı maddi destek ile dünya literatüründe araştırmasını yaptırtarak, ilk kez yapılan bir uygulama olduğu sonucunu elde etti.

2008 yılından itibaren 'Dr. Fevzi Özgönül Muayenehanesi' adı altında Beden Aklıyla Zayıflama Modeli'ni kurdu. Bugüne kadar 10.000'in üzerinde hastanın tedavisini gerçekleştirerek, büyük bir bölümünde başarı sağladı.

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