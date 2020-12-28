Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası
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Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası

28.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:21

- Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası Korona virüsten hayatına kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası yapıldı.

- Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası

SAMSUN - Korona virüsten hayatına kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası yapıldı.

İlkadım ilçesi Baruthane Ortaokulu her sene düzenlediği kan bağışı kampanyasını bu sene Dr. Habib Demirel anısına gerçekleştirdi. Korona virüs nedeniyle yoğunluk olmaması için 8 gün boyunca düzenlenen kampanyada 350 üniteden fazla kan bağışı toplandı. Kampanya sonunda düzenlenen etkinlik ile Kızılay tarafından altın madalyaya layık görülen Baruthane Ortaokulu'na madalya ve beratı teslim edildi.

Etkinlikte konuşan Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Kan tek kaynağı insan olan, fabrikası olmayan ve üretilemeyen tek ilaçtır. Fabrikası olsa kapasiteyi arttırabilirsiniz ve ihtiyacı gidermiş olursunuz. Türkiye genelinde günlük yaklaşık 10 bin ünite civarı kan toplanıyordu. Bu sayı pandemi sürecinde 3 bin, 2 bin ünitelere kadar düştü. Şu an hastanelerimizde yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk nedeniyle birçok acil olmayan ameliyat ertelendi. Bu nedenden ötürü şu an kan stoklarımızı başa baş götürüyoruz. Korona inşallah yakın bir zamanda dünyadan gider, bir dahaki kan bağışı kampanyasını burada çocuklarımız ile cıvıl cıvıl yaparız" dedi.

Etkinlikte Dr. Habib Demirel için okunan hatmin duası yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, Dr. Habib Demirel'in eşi ve çocukları katıldı.

Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası
Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası
Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası
Dr. Habib Demirel anısına kan bağışı kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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