Dr. Feridun Kunak bağışıklığı kuvvetlendiren besinleri sıraladı

Dr. Feridun Kunak bağışıklığı kuvvetlendiren besinleri sıraladı "Kuşburnu ve biberiye gibi bitkiler bağışıklık sistemimizi güçlendirir" "Bu bitkiler, kolesterol ve şekeri dengeleyen bir özelliğe sahip" Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli olduğunu söyleyen Dr.

Dr. Feridun Kunak bağışıklığı kuvvetlendiren besinleri sıraladı

"Kuşburnu ve biberiye gibi bitkiler bağışıklık sistemimizi güçlendirir"

"Bu bitkiler, kolesterol ve şekeri dengeleyen bir özelliğe sahip"

İSTANBUL - Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli olduğunu söyleyen Dr. Feridun Kunak, "Limon melisa otu, bamya çiçeği, kiraz sapı, tarçın, yeşil kahve, funda yaprağı, kuşburnu, acai üzümü, biberiye gibi bitkiler hem bağışıklık sistemini güçlü tutuyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor" dedi.

Özellikle içinde bulunduğumuz korona virüs pandemisinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önem taşıyor. Uzmanlar, limon melisa otu, bamya çiçeği, kiraz sapı, yeşil kahve, funda yaprağı, kuşburnu, acai üzümü, biberiye gibi bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguluyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandıran özelliklere sahip bu bitkilerin, kilo vermeye de yardımcı olduğu belirtiliyor.

Dr. Feridun Kunak; limon melisa otu, bamya çiçeği, kiraz sap, kuşburnu, acai üzümü, biberiye gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kunak; limon melisa otu, bamya çiçeği, kiraz sapı, tarçın, yeşil kahve, funda yaprağı, kuşburnu, acai üzümü, biberiye gibi bitkilerden oluşan bir karışım yaptıklarını belirterek, "Toz haline getirdiğimiz bu karışım, hem kilo vermeye hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.

Bu dönemdeki en büyük problemler arasında kilo olduğunu söyleyen Dr. Kunak, "Fazla kilo, dünyadaki en büyük problemlerin arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde daha çok fazla kilo problemleri yaşanmaya başladı. Kilo arttığı zaman hastalık riskini de beraberinde getirebilir. Bu hastalıklara örnek vermek gerekirse; kalp hastalıkları, şeker hastalığı, kolesterolün yükselmesi, yürüme bozuklukları gibi hastalıkları söyleyebiliriz" dedi.

"Ülkemizde her türlü bitki yetişiyor"

Bu hastalıklardan kurtulmak için ne yapılması gerektiğine değinen Dr. Kunak, "Memleketimiz bir cennet, bunun farkında değiliz. Ülkemizde her türlü bitki yetişiyor. Limon melisa otu, bamya çiçeği, kiraz sapı, tarçın, yeşil kahve, funda yaprağı, kuşburnu, acai üzümü, biberiye, yeşil çay gibi bitkileri söyleyebiliriz. Bunları karıştırıp bir çay veya yoğurt ile tüketebilecek hale getirmeyi düşündük. Bunca emeğin karşılığı olarak bunları toz haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu bitkileri kullanmak, özellikle pandemi döneminde çok önemlidir"

Birçok hastalığa iyi gelen bitkilerin özelliklerinden bahseden Dr. Kunak, "Bu bitkiler, kolesterol ve şekeri dengeleyen bir özelliğe sahip. Şeker dengelendiği zaman bedenimiz rahatlıyor. Kolesterol düştüğü zaman damarların tıkanıklığı azalmış oluyor. Damar tıkanıklığı gittiği zaman tüm vücuda kan gelmiş oluyor. Örneğin melisa bitkisi rahatlamamızı sağlıyor. Kiraz sapı vücudumuzdaki ödemi dışarı atma özelliğine sahip. Bamya çiçeği ise şeker düşürücü özelliği ile büyük bir nimettir. Kuş burnu C vitamini kaynağıdır. Bu bitkileri kullanmak, özellikle pandemi döneminde çok önemlidir. Metabolizmamız hızlanır ve immün sistemimiz (bağışıklık sistemi) güçlenir" diye konuştu.

"Kinoa ve chia tohumlarının tok tutucu özellikleri var"

Dr. Kunak, yeşil çay bitkisinden de bahsederek, sözlerine şöyle devam etti: "Yeşil çay içerisindeki antioksidan özelliğiyle öne çıkıyor. Bu çay ile vücudumuzdan zehirleri atabiliyoruz. Bunda da aynı şekilde kolesterol ve şekeri düşüren özelliği var. Biberiye bitkisine gelecek olursak, beyni açan bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Unutkanlık problemine karşı etkili bir bitkidir, kan dolaşımını düzenliyor. Eklem ağrılarına da iyi geldiğini söyleyebiliriz. Kan dolaşımı düzgün olduğu zaman, her şey düzeliyor. Burada kinoa ve chia tohumlarının tok tutucu özellikleri bulunuyor. Bu tohumların içerisinde kolajen ve mineraller var. Yemekten önce tüketildiği zaman tokluk hissi veriyor. Bu sayede sofrada az yemek yiyerek kilo veriyorsunuz".

"Kuşburnu ve biberiye gibi bitkiler bağışıklık sistemimizi güçlendirir"

Kiloyu dengeli tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Dr. Kunak, "D vitaminimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Süt ürünlerinde, yumurtada D vitamini bulunuyor. Vücudumuzun yeteri kadar güneş alması da çok önemlidir. Kuşburnu ve biberiye gibi bitkiler bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kanser, Covid-19 gibi hastalıklara karşı vücudun direncini bu bitkiler ile kuvvetlendirmemiz mümkün" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED FIRAT AKSOY