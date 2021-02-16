Dr Fauci'ye İsrail'den 1 milyon dolarlık ödül

ABD'de Başkan Joe Biden'ın baş bilim danışmanı olan Dr Anthony Fauci, İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden 1 milyon dolar değerinde ödül verildi.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın baş bilim danışmanı olan Dr Anthony Fauci, İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden 1 milyon dolar değerinde ödül verildi. Tel Aviv Üniversitesi merkezli Dan David Vakfı'nın dün yaptığı açıklamada, Fauci'nin "Zorlu COVID krizi sırasında bilgisiz muhalefet karşısında bilimi cesurca savunduğu" için ödülü almaya hak kazandığı belirtildi.

Dan David Vakfı açıklamasında "COVID-19 salgını ortaya çıktıkça, (Fauci) korku ve endişeden etkilenen insanlara hitap etmek için hatırı sayılır iletişim becerilerinden yararlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve başka yerlerdeki bireyleri pandeminin yayılmasını kontrol altına almak için gerekli olan halk sağlığı önlemleri hakkında bilgilendirmek için durmaksızın çalıştı" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE KİMLER ALDI?Dan David Ödülü'nün önceki sahipleri arasında ABD'nin eski başkan yardımcısı Al Gore, İngiltere eski başbakanı Tony Blair, çellist Yo-Yo Ma, romancı Margaret Atwood, Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales ve film yapımcıları Joel ve Ethan Coen bulunuyor.DAN DAVID VAKFI ÇALIŞMALARI

Vakıf Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı 2000 yılında girişimci ve hayırsever Dan David tarafından kurulmuş bir hayır kurumudur. Bilimlerde ve beşeri bilimlerdeki araştırmayı, akademik mükemmelliği ve çığır açan gelişmeleri desteklemesiyle biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı