Dr. Behçet Uz'un torununun torunu dünyaya geldi

İzmir'e yaptığı büyük hizmetlerden dolayı "efsane belediye başkanı" olarak anılan, Kültürpark'ın kurucusu, tıp ve siyaset adamı merhum Dr. Behçet Uz'un torununun torunu oldu.

İzmir'e yaptığı büyük hizmetlerden dolayı "efsane belediye başkanı" olarak anılan, Kültürpark'ın kurucusu, tıp ve siyaset adamı merhum Dr. Behçet Uz'un torununun torunu oldu. 35 yıl önce hayata veda eden Başkan Uz'un torunu Ali Uz'un 30 yaşındaki kızı Melisa Uz Özdil, İzmir Kent Hastanesinde oğlu Mikail'i dünyaya getirdi. Prof. Dr. Namık Demir, "6. kuşak Uz doğdu. Hem anne hem bebek çok iyi" dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1893 yılında doğan, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğini yapmak üzere liseyi bitirdiği İzmir'e gelen Behçet Uz, 94 yıllık yaşamına büyük başarılar sığdırarak adı efsaneleşti. Halk sağlığı konusunda önemli projeleri hayata geçiren çocuk hekimi Uz, 1931 yılında belediye başkanı seçildi. 10 yıl sürdürdüğü bu görevinde İzmir'in simgesi haline gelen Atatürk heykeli ve Cumhuriyet Meydanı, Kültürpark ve Uluslararası İzmir Fuarı, çocuk hastanesi gibi eserleri kente kazandıran Dr. Uz, milletvekili, Ticaret Bakanı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak da Türkiye'ye hizmetlerde bulundu. Sıdıka Hanım ile evlenip Mübeşşir, Mübeccel ve Ödel isimlerinde üç kızı, Ethem ve Salih adlarında iki oğlu olan Uz, kızı Mübeşşir Uz'u 15 yaşındayken kalp romatizmasından kaybetti. Çocuk hekimi Uz, 19 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Son olarak ise aileye Dr. Uz'un oğlu Ethem Uz'un Bodrum'da otel işletmeciliği yapan torunu Ali Uz'un torunu katıldı. Ali Uz'un Durulcan Özdil ile evli olan kızı Melisa Uz Özdil, 15 Temmuz'da İzmir Kent Hastanesinde doğum yaptı. Bodrum'da oturan Özdil, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir tarafından gerçekleştirilen sezaryenle 3 kilo 460 gram ağırlığında Mikail adı verilen bir erkek bebek dünyaya getirdi.

İsveçli Camilla Uz ile evli olan, Aksel adlı bir de oğlu bulunan Ali Uz, torununu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Bebek Mikail ile ailesinin büyüdüğünü belirten Ali Uz, "Torun sevgisi harika bir duyguymuş. Şimdi dedemin ben ve torunlarına olan o büyük sevgisini daha iyi anladım" diyerek duygularını dile getirdi.

Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Namık Demir de, "6. kuşak Uz dünyaya geldi ve buna tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı