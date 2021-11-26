Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı "acil durum butonu" ile daha güvenli

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'na acil durum butonu yerleştirildi. Güvenliği sağlamak için kurulan sistem parktan faydalanan yurttaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Kent genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen acil durum butonu uygulaması sayesinde yurttaşlar olağanüstü bir durumla karşılaştıklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım talebinde bulunabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 milyon liralık yatırımla yenileyerek hizmete aldığı 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'na acil durum butonu yerleştirildi. Güvenliği sağlamaya yönelik tasarlanan sistem aracılığıyla sağlık problemi yaşayan ya da olağanüstü bir durumla karşılaşan yurttaşlar ihtiyaç duymaları halinde butona basarak yardım çağrısında bulunabilecek. Kentte yaygınlaştırılması hedeflenen acil durum butonunu kullananlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta birimine ulaşıyor. Uygulama İzmirliler tarafından da beğeni ile karşılandı.

"Amacımız tüm İzmir'e yaymak"

Acil durum butonunun işleyişi hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, "Tüm hemşehrilerimizin yararına kurduğumuz bu sistemin odak noktasına kadınlarımızı ve çocuklarımızı aldık. Parkta bulunan yurttaşlarımız herhangi bir güvenlik zafiyeti olduğunda, taciz, düşme yaralanma gibi durumlarda kolluk kuvvetleri ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşacak. Sistemimiz 7 gün 24 saat aktif olarak çalışıyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yönetiliyor. Şu an sadece Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda bulunan acil durum butonunu ilerleyen dönemde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Hasanağa Bahçesi ve Kültürpark'ta hizmete alıp tüm şehre yayacağız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza bir tuş kadar yakınız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da sistemin nasıl kullanılacağına yönelik bilgi verdi. Daca, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Zabıta Acil Destek Hattı Projesi kapsamında ilki Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda konuşlandırılan acil durum butonu ile hemşerilerimize bir tuş kadar yakınız. Kadına ve çocuğa şiddet başta olmak üzere tüm acil durumlarda tek bir buton vasıtasıyla hemşehrilerimizle irtibata geçebiliyoruz. Zabıta Acil Destek Merkezimiz buton üzerinde yer alan 360 derece açıya sahip kameralarla alanın tüm görüntüsüne ulaşabiliyor. Sistem üzerinde bulunan dahili kamera sistemi ile yurttaşlarımızı görebiliyor ve yapay zekayla donatılan kameralar sayesinde 100 metreye kadar olası tüm tehlikeleri de anında tespit edebiliyor. Zabıta Acil Destek Merkezimiz, paydaş kurumlarla acil destek talebinin konusuna göre anında iletişime geçiyor aynı zamanda en yakın zabıta ekiplerimizin de hızla olay bölgesine intikal etmesini sağlıyor" açıklamasını yaptı.

"Çok doğru bir uygulama"

Parkı gezdiğini ve çok beğendiğini söyleyen Adnan Turan, "Emeği geçenlerin eline sağlık. Çok güzel bir yer olmuş. Hem çevrede yaşayan insanlar için çok iyi bir nefes alma alanı hem de Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nde çalışanların öğle arası yürüyüş yapmaları için çok güzel bir yer olmuş. Çocuklar için de harika bir yer. Dr. Behçet Uz'un adının verilmiş olması son derece anlamlı bir vefa örneği. Acil durum butonu uygulamasını çok beğendim. Doğru bir uygulama olmuş. Bilhassa kadın ve çocuklar için çok önemli. Rahatsızlık geçirenler, telefona ulaşamayanlar olabilir. Şiddet anlamında da sağlık anlamında da son derece önemli bir hizmet" dedi.

"Büyük ayrıcalık"

Rekreasyon alanının hemen yanında Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'nin bulunduğunu ve çok sayıda kadın çalışan olduğunu vurgulayan Gül Ersoy ise, "Parkımızın açılışı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyemize bu bölgeye böyle bir park kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. MTK Sitesi tekstil sektörünün ağırlıklı olması nedeniyle çok sayıda kadının çalıştığı bir site. O nedenle öğle tatillerinde ya da molalarda böyle bir alanın özellikle bizler için kullanıma sunulması çok büyük bir ayrıcalık. Ayrıcalık diyorum artık çünkü toplumumuz içinde kadınlar ıssız olan bölgelerde tek başlarına dolaşamıyorlar. Maalesef bir takım taciz, şiddet olayları söz konusu olabilir. Güvenliğin 24 saat görev yapacağını öğrendiğimizde içimiz rahatladı. Acil butonu da çok büyük bir artı. Burası çok büyük bir alan. Tek başına yürüyüş yapmak isteyen birisi için inanılmaz bir güvence. Bu sayede daha rahat dolaşacağız" şeklinde konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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