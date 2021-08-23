DPÜ ile AKSAV Arasında İş Birliği Protokolü
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DPÜ ile AKSAV Arasında İş Birliği Protokolü

DPÜ ile AKSAV Arasında İş Birliği Protokolü
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ ile AKSAV Arasında İş Birliği Protokolü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) arasında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ ile AKSAV Arasında İş Birliği Protokolü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) arasında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitemiz ile AKSAV arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Duran, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şahmurat Arık, Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kerem Ünsal ve beraberindeki heyet katıldı.

Düzenlenen protokol ile DPÜ ve AKSAV siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün karşılanması amacıyla, başta zihinsel yetileri yüksek engelli bireyler olmak üzere, AKSAV Siber Güvenlik Teknoloji Merkezinde engelli-engelsiz karma yapıda gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgili akademik iş birliği yapacak.

Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ın ve Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kerem Ünsal'ın imzaladığı protokolün ardından taraflar karşılıklı teşekkürlerini ve hayırlı olsun dileklerini sundular.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Ağustos 2021, Pazartesi/ 15 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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