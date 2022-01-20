DOWN SENDROMLU VE OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞTIĞI 'MUTLU KAFE'NİN İLK MİSAFİRİ VALİ OLDU

ERZURUM'da down sendromlu ve otizmli öğrencilerin görev aldığı 'Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri oldu.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da down sendromlu ve otizmli öğrencilerin görev aldığı 'Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri oldu. Kafeyi çok beğendiğini belirten Vali Memiş İnsanların buraya rağbet etmesini teşvik etmemiz lazım dedi.

Palandöken ilçesinde 68 öğrencisiyle 2020-2021 yılında eğitim-öğretime başlayan Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nun hemen yanına 'Üreten Çocuklar Projesi' kapsamında 'Mutlu Kafe' yapıldı. Down sendromlu, otizmli 19 öğrencinin görev aldığı kafede, VIP salonundan özel odalara kadar birçok bölüm bulunuyor. Okul öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenci personel, kafede hizmeti sağlıyor.

Hizmete giren Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kaymakamı Önder Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, kamu kurumlarının amirleri ile öğrencilerin aileleri oldu.

'ÇOK ŞIK, ÇOK BEĞENDİM'

Kafenin çok şık olduğunu belirten Vali Memiş, çocuk ve gençleri hayatın içinde görmek istediklerini söyledi. Çok keyiflendiğini ifade eden Vali Memiş, kafenin tanıtımı için kendilerinin de gelerek teşvik olacaklarını dile getirdi. Memiş Çok keyifliyim, çok güzel olmuş. Bu kadar hoş bir yer beklemiyordum açıkçası. Yalnız biraz kurumsal bir şey. Hani dışarıdan insanlarımız böyle bir kafe olduğunu bilir mi İnsanların buraya rağbet etmesini teşvik etmemiz lazım. Çocukları çok seviyorum, onlara ne kadar hizmet etsek azdır dedi.

4 FARKLI ALANDA EĞİTİM ALACAK

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü özel eğitimi iyileştirme projesi kapsamında Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nun 2020-2021 yılında eğitim-öğretim yılında hizmete açıldığını söyledi. 25 öğretmen ve 68 öğrencinin bulunduğu okulda yiyecek-içecek, giyim üretim teknolojileri, el sanatları teknolojisi ve bilişim teknolojisi olmak üzere 4 alanda eğitim verildiğini belirten Kaygusuz, 'Özel Üreten Çocuklar' projesi kapsamında da Mutlu Kafe'nin açıldığını vurguladı.

'KENDİ ALANLARINDA GELİŞECEKLER'

Okulun yiyecek-içecek bölümünde eğitim gören çocukların kafede çalışacaklarını söyleyen Kaygusuz, Çocuklarımız burada çalışıp alanında uzmanlaşmaları ve eğitim almalarına fırsat verebileceğiz. İnşallah çocuklarımız halka açık kafede hem kendi alanlarında gelişme fırsatı bulmuş olacak hem de ailelerine katkı sağlamış olacağız. Bu proje ile ailelerimizin ve çocuklarımızın istihdam taleplerini de yerine getirmiş olacağız diye konuştu.