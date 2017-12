Down Sendromlu Gençlere İstihdam Desteği

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) iş birliğiyle, down sendromlu gençlerin istihdam edilmesine olanak sağlayacak "ZÜCDOWN Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi"nin startı verildi.



Projenin tanıtımı dolayısıyla Taksim'deki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.



Proje kapsamında UDF'nin belirlediği down sendromlu 8 genç, ZÜCDER üyesi Karaca, Schafer, Korkmaz, Bernardo, Hisar, Hürsultan ve Akyüz Plastik'te istihdam edilecek.





Projeyle, down sendromlu gençlere mesleki eğitimin yanı sıra, istihdam olanakları sağlanması hedefleniyor.



İstanbul'da start alacak ve 17 ille devam edecek proje kapsamında, down sendromlu gençlere 12 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ZÜCDER ofisinde satış ve ofis yönetimi eğitimi verilecek.



Eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerler, 5 Mart 2018'de projeye destek veren markalarda satış ve ofis elemanı olarak çalışmaya başlayacak.



"Down sendromlu bireylerin istihdam oranlarını arttırmayı hedefliyoruz"



Toplantıda konuşan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, Türkiye'de perakendede en hızlı yayılan ve markalaşmanın en yüksek olduğu sektörün züccaciye alanı olduğunu belirtti.



Sektörün güçlenmesinde dernek üyesi markaların önemli bir rol üstlendiğini aktaran Kaymak, "Güçlü bir sektör, kendisini sosyal sorumluluk projelerinde de göstermelidir. Biz de bu bakış açısından yola çıkarak Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile birlikte down sendromlu gençlerimizin üye markalarımızda istihdamı konusunda projeyi başlattık." dedi.



Kaymak, iş verenlerin engelli birey çalıştırma oranlarıyla ilgili de bilgiler vererek, devletin engelli, terör mağduru veya eski hükümlülerin istihdamı konusunda iş verenlere zorunluluk getirdiğini anlattı.



Engelli vatandaşların yaklaşık yüzde 20'sine istihdam sağlanabildiğine işaret eden Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle de ülkemiz üretim ve markalaşma atağındayken, istihdamı arttırmaya yönelik çalışma yapılırken engelli vatandaşlarımızı da evlerinden çıkarıp çalışma ve sosyal hayata kazandırmamız gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde mağazaları bulunan güçlü bir sektör olduğumuzu göz önünde bulundurursak, 17 ile yayılacak projemizle, bu vatandaşların istihdamında bizim de çorbada tuzumuz olacak. Şu anda Türkiye genelinde binlerce züccaciye mağazası bulunmakta ve her geçen gün bir yenisi daha açılmaktadır. Her bir mağaza, istihdamı gündeme getirmektedir. Tam da bu noktada ZÜCDOWN projemiz, mağazalardaki istihdama da katkı sağlayacaktır. Down sendromlu birey istihdamında belirli bir sayı kesin olmamakla birlikte düşük oranda bulunmakta ve ZÜCDOWN projesi, bu düşük oranı yükseltmeyi ve tamamen istihdam sağlayarak bu gençlerin hayata kazandırılmasını hedeflemektedir."



"Downlu gençlerimizi satış elamanı olarak göreceksiniz"



UDF Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay da federasyonun kurulduğu günden bu yana down sendromlu bireylerin istihdamına yönelik çeşitli projeler üstlendiğini söyledi.



Tuncay, down sendromlu bireylerin çalışma hayatındaki yerleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Genel kanının aksine down sendromlu bireyler, eğitimler sayesinde çalışma ve sosyal hayata kazandırılabilirler. Kurulduğumuz günden bu yana yürüttüğümüz projelerle bunu göstermeye çalışıyoruz ve çok da önemli geri dönüşler alıyoruz. ZÜCDER ile yürüttüğümüz projemizle de Türkiye'nin önemli markalarının mağazalarında down sendromlu gençlerimizi satış elemanı olarak görebileceksiniz. Şimdilik 8 down sendromlu gençle başladığımız projemizin çok kısa bir süre sonra yüzlerce down sendromlu bireye ulaşmasını öngörüyoruz. Federasyonumuz uzun çalışmalar sonucunda İstanbul'da yaşayan en uygun şartlara sahip down sendromlu gençleri belirledi. Bugün aileleriyle buraya gelen down sendromlu geçlerimiz, alacakları eğitimden sonra artık iş dünyasındaki yerlerini alacaklar."



Proje kapsamında istihdam sağlanacak down sendromlu gençler ve aileleri ile proje destekçisi marka temsilcilerinin de katıldığı toplantı, plaket törenin ardından sona erdi.