Down sendromlu gencin itfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Down sendromlu gencin itfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü

21.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:33
Down sendromlu gencin itfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (19) itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Ramazan Ünlü'nün (19) itfaiye eri olma hayalini gerçekleştirdi.

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni Tarkan Güney, down sendromlu öğrenicisinin arzusunu gerçekleştirebilmek için belediyeye müracaat ederek, talebini iletti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla hazırlanan itfaiye ekipleri, konuk ettikleri Ramazan Ünlü ile göreve çıktı.

Senaryo gereği yangın alarmının ardından özel kıyafetleri giyen down sendromlu genç, itfaiye aracıyla şehirde tur atıp İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde yakılan ateşi söndürdü.

İtfaiye erlerinin kullandığı alet ve teçhizatlarla ilgili bilgi verilen Ünlü'ye görevinin ardından Başkan Savran tarafından başarı madalyası ve hediye takdim edildi.

Görev arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ünlü, gazetecilere, hayaline kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Savran da özel insanların topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu. Hayalini gerçekleştirdik, ona bir de madalya verdik. Özel insanlarımızın özel eğitimlerle topluma kazandırılması için çalışma yapan öğretmenlerimiz var. Ben de bir hekim olmam nedeniyle bu tür talepleri çok önemsiyorum." diye konuştu.

Ünlü'nün öğretmeni Tarkan Güney ise zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında, kendisine her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğin, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nde gerçekleşmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Güney, "Belediye Başkanımız ve itfaiye personeli ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Ramazan'ı çok mutlu ettiler." dedi.

İtfaiye personeli Abdullah Yalçın da sık sık aralarında görmek istedikleri Ünlü'nün de artık gönüllü bir itfaiye eri olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hande Erçel Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Down sendromlu gencin itfaiye eri olma hayali gerçeğe dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:40:28. #1.15#
title