Dostoyevski'nin 200. doğum yılı Odunpazarı'nda kutlanacak

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi tarafından düzenlenen "200. Doğum Yılında Dostoyevski" Etkinliği, 2 gün sürecek. 13-14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler, birbirinden önemli isimleri ağırlayacak. 200. Doğum Yılında Dostoyevski Etkinliği hakkında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm Eskişehirlilerin etkinliğe davetli olduğunu belirtti.

Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt öncülüğünde kültür, sanat ve edebiyat ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tarihi konakları kütüphane, müze ve sanat evlerine çeviren Odunpazarı Belediyesi, son olarak ünlü Rus Yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin 200'üncü yaşını kutlamak için hazırlıklara başladı. Odunpazarı Tarihi Bölgede yer alan Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi tarafından;Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, Eskişehir Rus Dili Derneği ve Yeni Yol Okulları iş birliği ile "200. Doğum Yılında Dostoyevski" Etkinliği düzenlenecek.

13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik, 2 gün sürecek. Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek olan 200. Doğum Yılında Dostoyevski Etkinliği, moderatörlüğünü şair ve aynı zamanda Rus Dili ve Edebiyatı Profesörü olan Ataol Behramoğlu'nun yapacağı sempozyum ile başlayacak. Saat 13.00'de başlayacak olan sempozyumun konuşmacıları ise;

Prof. Dr Birsen Karaca, Prof. Dr. Hüseyin Kandemir, Dr. Hülya Arslan, Dr. Jale Coşkun olacak. Sempozyumda ayrıca Ünlü Piyanist Maral Yakshieva müzik dinletisi gerçekleştirecek. Aynı gün, Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi iş birliği ile Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Dostoyevski Portreleri Resim Sergisi de düzenlenecek.

14 Kasım 2021 Pazar Günü ise etkinlik, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi'ndeki söyleşi ve sergi ile devam edecek. Saat 14.00'de Klasik Rus Yazarları Portre Sergisi düzenlenecek. 15.00'de ise moderatörlüğünü Ataol Behramoğlu'nun yapacağı söyleşi başlayacak. Rus Edebiyatı Çevirmenleri Mazlum Beyhan, Mehmet Yılmaz, Uğur Büke'nin konuşmacı olacağı söyleşide, Rus Edebiyatı ve Dostoyevski Kitapları konuşulacak.

DOSTOYEVSKİ'NİN 200'ÜNCÜ YAŞINI KUTLAYACAĞIZ

Ünlü Rus Yazar Dostoyevski'nin 200'üncü doğum günü kutlamaları kapsamında Odunpazarı Belediyesi olarak 2 gün sürecek bir etkinliğe imza atacaklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Şehrimizde bulunan üniversitelerin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci ve akademisyenleri başta olmak üzere, Dostoyevski okurları ve tüm hemşehrilerimi Çağdaş Sanatlar Galerisi ile Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştireceğimiz 200. Doğum Yılında Dostoyevski Etkinliğine davet ediyorum" dedi.

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