Dörtyol Belediyesinden zabıta görevlilerinin esnafı darbettiği iddiasına ilişkin açıklama
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Dörtyol Belediyesinden zabıta görevlilerinin esnafı darbettiği iddiasına ilişkin açıklama

Dörtyol Belediyesinden zabıta görevlilerinin esnafı darbettiği iddiasına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Dörtyol Belediyesi Belediye Zabıta Müdürü Osman Şahin, zabıta görevlilerinin bir esnafı darbettiği iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dörtyol Belediyesi Belediye Zabıta Müdürü Osman Şahin, zabıta görevlilerinin bir esnafı darbettiği iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Şahin, yazılı açıklamasında, esnaf M.C. hakkında olay gününden önce birçok defa ortak kullanım alanını işgal ettiği gerekçesiyle şikayette bulunulduğu belirtildi.

İş yerine gerekli uyarı yapılarak tutanak tutulduğu bildiren Şahin, "Olay günü bahse konu iş yeri sahibi M.C, kamuya ait alanları işgal ederek vatandaşların araç park etmesini engellemiş, bu durumdan muzdarip bir vatandaş ve iş yeri sahibi arasında tartışma yaşanmıştır. Şikayetin tarafımıza iletilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz olay yerine gönderilmiştir. İş yeri sahibi görevini yerine getirmeye çalışan zabıta memurlarına hakarette bulunup bıçak çekerek üzerine yürümüş ve bir zabıta memuru arkadaşımızı bıçakla hafif yaralamıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olayla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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