Dört çocuğunun annesi, 33 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

MERSİN'de yaşayan Sedat Diken (56), 4 çocuğunun annesi 33 yıllık hayat arkadaşı Hatice Diken'i (50), böbreğiyle hayata bağladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 33 yıl önce tanışan Sedat Diken ile Hatice Diken çifti, kaçarak evlendi. Sedat Diken, Konya Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi'nde okuduğu sırada evlendiği eşini ve ailesini geçindirebilmek için okuldan sonra inşaatlarda, tatillerde ise memleketi Erdemli'ye giderek, bağ, bahçe işlerinde çalışmaya başladı. Evliliklerinin ilk aylarında karnında aşırı şişlik ve şiddetli sancı şikayetiyle hastaneye giden Hatice Diken'in böbreğinde taş oluşumu tespit edildi. Diken çifti, hastalığın ne boyutta olduğunu öğrenmek için üniversite hastanesine gitti. Doktorları Hatice Diken'in hemen ameliyat edilmesi ve bir böbreğinin alınmasına karar verdi. Aynı gün böbreklerinden biri alınan Diken, 33 yılda sağlıkla yaşayıp dört de evlat sahibi oldu.

EŞİNİ BÖBREĞİYLE HAYATA BSAĞLADIGeçen yıl ağustos ayında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gidin Hatice Diken'e doktorları, tek böbreğinin yüzde 10 kapasite ile çalıştığını, hemen diyalize başlanması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Sedat Diken, eşinin diyalize girmesine gönlünün razı olmayacağını belirtip, uygun olursa bir böbreğini vermek istediğini kaydetti. Doktorların tavsiyesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen çiftin muayenelerinde, nakil için sakınca olmadığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından Sedat Diken'den alınan böbrek, 24 Ağustos tarihinde Hatice Diken'e başarıyla nakledildi.HASTALIKTA VE SAĞLIKTA BİRLİKTE MÜCADELESedat Diken, yaşadıkları zorluklara karşın hep mutlu olduklarını, hastalıkta ve sağlıkta birlikte mücadele ettiklerini anlattı. Eşinin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde hemen gönüllü olduğunu ifade eden Sedat Diken, şöyle konuştu: "Bundan 33 yıl önce hayatımızı birleştirdik. Evliliğimizin ikinci ayında eşimin bir böbreğini almak zorunda kaldılar. 33 yıl tek böbrekle hayatını sürdüren eşim bize dört çocuk verdi. Benim ve dört çocuğumun eğitimini tamamlattı. Ben emekli öğretmen oldum. Dört çocuğumun ikisi öğretmen olarak vatana hizmet etmektedir. Eşimin bu fedakarlığına karşı, tek böbreği de iflas edince Mersin'deki doktorumuz Prof. Dr. Ahmet Alper Kıykın hocamız nakil olmasının uygun olacağını söyledi. Benim böbrek vermeye gönüllü olduğumu söylediğimde incelemeler yapıldı. Böbrek vermeye uygun olduğum görüldü. Nakil için araştırmalara başladık, fakat koronavirüs nedeniyle tereddütlerimiz başladı. Ameliyatlarımız ertelendi. 2020 yılı ağustos ayında ameliyatların devam ettiğini öğrendik, hocamızın da tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Yapılan incelemelerde herhangi bir sakınca olmadığı görüldü. 24 Ağustos günü nakil ameliyatımız başarıyla tamamlandı. Şu an benim ve eşimin sağlığı çok iyi. Periyodik kontrollere geliyoruz, şu an kontrol için buradayız. Cerrahlarımıza, nefrologlarımıza, koordinatörlerimize, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da rahmet ve saygıyla anıyoruz."ORGAN BAĞIŞINA DAVET

Yıllarca tek böbreği ile yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Hatice Diken ise, "33 yıl önce bir böbreğim alınmıştı. 'Tek böbrekle yaşarsın' dediler. Ağustos ayına kadar iyiydim. Bu arada 4 çocuk dünyaya getirdim. Dördünü de okuttum, ikisi meslek sahibi, ikisi de üniversitede okuyor. Eşimden Allah razı olsun, bir böbreğini bana verdi. Hiç tereddüt etmedi. Ona çok teşekkür ediyorum fedakarlığı için. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Eşler ve akrabalar hiç tereddüt etmeden birbirlerine böbrek verebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR