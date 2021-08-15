DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
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DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini ana vatanlarında geçiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden gelerek, yaz tatillerini ana vatanlarında geçiren gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor. Gurbetçiler, vatan hasretiyle çıktıkları yolda bagajlarına salçadan turşuya, kuru yemişten meyveye kadar yöresel lezzetleri doldurarak, hasret ve özlemle ülkeden ayrılıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için geldikleri ana vatanlarından, dönüş yolculuklarını sürdürüyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, kara yoluyla ülkeden ayrılmak için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile dolduruyor. Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler, hüzün içerisinde ülkeden ayrıldıklarını dile getiriyor.

'YA BURADA KALACAĞIZ, YA DA GÖTÜREBİLDİĞİMİZİ GÖTÜRECEĞİZ'

İznini Kayseri'de geçirdikten sonra yaşadığı Almanya'ya dönen Ali Atilla memleket hasretini, aldıkları yöresel ürünlerle giderdiklerini ifade etti. Atilla, Canımızın istediği, özlediğimiz her şeyi, sucuk, pastırma her şeyi götürüyoruz. Memleket hasretini böyle gideriyoruz başka çaremiz yok. ya burada kalacağız ya da götürebildiğimizi götüreceğiz dedi.

Kayınvalidesinin kendisine verdiği erik fidanını yanına alarak Almanya'ya dönüş yapan Süleyman Güzel, Antep fıstığı, tarhana götürüyoruz. Sağ olsun kaynanam erik dikmiş bahçesine, bir fidanı bana verdi, şimdi gittiğim yerde bahçeme dikeceğim. Her yediğimde Türkiye'yi hatırlayacağım, gözüm gibi bakacağım diye konuştu.

'AKLIMIZA GELEN HER ŞEYİ ALDIK'

Özellikle Türkiye'deki baharatların tadını başka yerde bulamadığını kaydeden, Almanya'da yaşayan Elif Karatay, Her sene baharatları Türkiye'den götürüyoruz. Kimyon, karabiber, pul biber, sumak. Bunlarla özlem gideriyoruz. Damak tadı hiçbir yerde bulunmuyor. Aklımıza gelebilecek her şeyi aldık. 1 seneye yetmiyor ama olduğu kadar idare ediyoruz dedi. İznini Bayburt'ta geçirip Almanya'ya dönen Yaşar Yiğitoğlu ise, Dut pekmezi, keçi sütü reçelim var. Bunları yanında Kastamonu sarımsağı, fasulye aldım. Bunlarla avunuyoruz Almanya'da. 1 sene boyunca bunlar bize memleketi hatırlatıyor şeklinde konuştu.

DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR
DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DÖNÜŞE GEÇEN GURBETÇİLER, ANA VATAN LEZZETLERİNİ DE BAGAJLARINDA GÖTÜRÜYOR - Haberler
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