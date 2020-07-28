Dönmez Rektör adaylığını açıkladı
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Dönmez Rektör adaylığını açıkladı

Kısa bir süre sonra yapılacak olan rektörlük seçimlerine Malatya İnönü Üniversitesi 'de Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Dönmez İnönü Üniversitesi Rektörlük için aday olduğunu açıkladı.

Dönmez Rektör adaylığını açıkladı
28.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:31

Kısa bir süre sonra yapılacak olan rektörlük seçimlerine Malatya İnönü Üniversitesi 'de Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Dönmez İnönü Üniversitesi Rektörlük için aday olduğunu açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 16 üniversite ile birlikte İnönü Üniversitesi için de "Rektör Adaylığı Başvuru İlanı" yayınladı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın görev süresinin Temmuz ayında dolacak olmasından dolayı yeni rektör adaylık ve atama süreci başladı.

"30 yıllık tecrübeyle Rektör adaylığımı açıklıyorum"

Malatya İnönü Üniversitesi için Rektör Adayı olduğunu yaptığı basın açıklaması ile duyuran İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Dönmez, "30 yıllık akademik yaşam tecrübesini rektörlükte kullanmak istiyorum. Hem akademik hem de idari kademe de birçok görevler üstlendiğim İnönü Üniversitesine Rektör olarak daha çok hizmet etmek istiyorum" dedi.

Prof Dr. Dönmez, " Toplumsal değişimin ve teknolojik kuşatmanın hızını arttırdığı bir çağın zaman dilimleri arasında geçmekteyiz. Bu döngüsel sarmalın yetişen insan profiline birçok etkisinin olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu nedenle gelecek zamanların dizginlerini ellerimizde tutmanın şartı, günümüz koşullarını ve insanını iyi okumaktan geçiyor. Şüphesiz ki çağına tanıklık edemeyen ve milli değerlerinden beslenemeyen bir eğitim kurumu, sadece diploma verebilir " ifadelerini kullandı.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Prof.Dr. Mehmet Dönmez, "Yönetim anlayışımız önce insan, bilimsel liyakat, AR-GE, bilimsel çalışma ve başarı odaklı olacaktır. Ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin yaş ortalamalarını göz önünde bulundurduğumuzda şunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ki, üniversiteye adım atan gençlerimiz kimlik oluşumlarının büyük bir bölümünü bu eğitim aralığında oluşturmaya başlıyorlar. Bizler, o kimliklerin değerli olduklarını hissettirecek bir kampüs ve eğitim hayatı sunduğumuzda, o genç yüreklerin ülkelerine ve geleceklerine olan sadakatlerini güçlendirmiş olacağız. Bir sosyolog ve rektör adayı olarak, bu değerlerin yaşanacağı ve sevgi dilinin, ikliminin hayat bulacağı bir eğitim havzası oluşturmak ilk önceliğimizdir. Bu nedenle İnsanımızın gönlünü yurt kılmak boynumuzun borcudur. Sözlerimizi tamamlarken şu hakikatin de bilinmesini istiyorum: Makamların da ten elbisesi gibi fani olduğu bu dünyada, Gökkubbe altında baki kalacak Yüce Devletimizin bu eşiğinde de hizmet etmeyi büyük bir onurla omuzlayacağımı ifade etmek istiyorum. Bizleri bu göreve layık görecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın teveccüh, takdir ve tercihlerinin muhatabı olarak sorumluluklarımızın büyüklüğünü asla

unutmayacağız, ülkemizin insanına ve Yüce Devletimize her daim hizmetkar olacağız. Bu nedenle de "Ya Hakk, ya Nasip" deyip yola çıktık, Erenlerden himmet ola" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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