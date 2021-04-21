Dönmez: "Yenilebilir enerjide arz güvenliği kadar ele aldığımız bir diğer konu da yerli teknoloji üretimi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katıldı.