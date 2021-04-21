Dönmez: "Yenilebilir enerjide arz güvenliği kadar ele aldığımız bir diğer konu da yerli teknoloji üretimi"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya