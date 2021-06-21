Döner Kardeşler hakkında savcı 60 yıla kadar hapis istendi

'Döner Kardeşler' olarak bilinen suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

'Döner Kardeşler' olarak bilinen suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, örgüt liderleri Emirhan Döner hakkında 45 yıla, Turhan Döner hakkında ise 60 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

"Döner Kardeşler" diye bilinen suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, başka suçtan hükümlü sanık Cem Açarlar ve sanık Ahmet Burak Güreler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı. Sanıklar; Turhan Döner, Hasan Hüseyin Özaslan, Serkan Işık, Yusuf Doğan, Şenay Şentürk, Ergün Eren, Muhammed Ali Şengül, Salih Ünlütürk, Erkan Deniz, Bülent Yılmaz ve İbrahim Yüzüğüldü ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, "Ağırlıklı olarak ilimiz Zeytinburnu ve civarında faaliyet gösterdiği anlaşılan soyadları Döner olan ve Döner soyadlı şahıslarla da birlikte hareket eden birçok şahsın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'yağma' gibi birçok suça karıştıkları, şahısların silahlı oldukları, birçok şahsı tehdit ettikleri, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyen şahıslara gözdağı vermek amacıyla bu şahısları hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, şahısları ormanlık alan ya da piknik alanı tarzı kimselerin olmadığı yerlere götürerek darp ettikleri, yoğun şekilde şiddet uyguladıkları" belirtti.

Emirhan Döner ve Turhan Döner kardeşlerin örgüt lideri olarak geçtiği mütalaada 'Döner Kardeşler' hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, Sanık Yunus Tatlı, Ahmet Burak Gülerer, Ergün Eren, Erkan Deniz, Anılcan Kökçek, Arslan Bingöl, Salih Ünlütürk, Hasan Hüseyin Özaslan, Serkan Işık, Sonay Bedir ve Şenay Şentürk hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Örgütün iç yapısına dair önemli bilgiler verdiği için Yunus Tatlı ve Ahmet Burak Gülerer hakkında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmasını istedi. 12 sanığın ise üyelikten beraatini istedi.

Aynı zamanda savcı, sanıklar hakkında 'zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma, satın alma veya birden fazla ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1yıl 6 aydan 5 yıl 4 aya, 'birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Turhan Döner hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, 'tefecilik' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, 'birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla, 'kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya, 'birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Emirhan Döner hakkında 'birden fazla kişi tarafından tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, 'kemik kırığı oluşturacak şekilde 2 defa 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Hasan Hüseyin Özaslan hakkında 'birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, 'kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis talebinde bulundu.

Yunus Tatlı hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müştekilerin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma','ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme', 'hakaret','tefecilik', 'tehdit', 'birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'şantaj', 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve 'suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.

(Didem Köseoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı