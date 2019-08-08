Dondurmanın hiç bilmediğiniz faydaları

08.08.2019 11:40

Un ve şekerle yapılan tatlılara kıyasla daha az kalorili olan dondurma, içeriğinde bulunan protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineraller ile diğer tatlılara göre daha besleyicidir. Hafif ve sağlıklı tatlı alternatifi dondurmanın yaz diyetlerinin vazgeçilmezi olduğuna dikkat çeken Nişantaşı Hastanesi Dyt. Psk. M. Berrin Ak "Dondurmanın 100 gramındaki kalsiyum oranı aynı miktardaki sütte bulunan kalsiyum oranından daha yüksek olduğu için çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin 2 top dondurma tüketmesi yaklaşık 150 mg kalsiyum alınmasını sağlayarak günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur" dedi.

UYKUYA GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRIR

Dondurma, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin sentezlendiği aminoasit olan triptofan içerdiğinden hem vücuttaki stresi azaltmaya yardımcı olur hem de doğal sakinleştirici etkisi gösterir. Ayrıca yine bu etkileri sayesinde uykuya geçişi de kolaylaştırır.

TOKLUK SAĞLAR

Zayıflama diyeti uygulayanlar için dondurma protein içeriği sayesinde tokluk sağlayarak iyi bir ara öğün haline gelmektedir. Özellikle tatlı isteğinin en çok görüldüğü ikindi saatlerinde sade veya meyveli dondurma ara öğün olarak tüketilebilir. Ancak burada, 3 top dondurma tüketildiğinde, gün içerisinde 1 porsiyon meyve + 1 su bardağı süt + 1 dilim ekmek gibi tüketimleri azaltmak gerekiyor. Dondurma tüketiminin kiloya olan etkisi, günlük tüketilen kalori miktarı ve harcanan enerji miktarı ile ilişkilidir. Porsiyon kontrolü yaparak yani tüketilen besinlerin sıklığı ve miktarını ayarlayarak diyet programında dondurmaya yer verebilir, haftada 1-2 kez 2-3 top sade veya meyveli dondurma tüketebilirsiniz.

KALORİ BOMBASI OLMAMASINA DİKKAT EDİN

Dondurma seçerken ise ilk dikkat edilmesi gereken şey dondurmanın çeşidi. Dondurmanın kalori bombası haline gelmemesi için sade veya meyveli dondurmalar tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Ak, "Dondurmanın üzerine karamel veya çikolata sos, krema ya da fıstık parçacıkları eklemeyerek kalorisini ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz dondurmanın süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine ve son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmelisiniz" şeklinde konuştu.

Dyt. Psk. M. Berrin Ak'tan Şeftalili Dondurma Tarifi:

(2 porsiyon)

Malzemeler:

1 adet orta boy muz

1 adet büyük boy şeftali

4 yemek kaşığı süzme ev yoğurdu

Limon (4-5 damla)

Tarçın

Yapılışı:

Şeftali ve muzu dilimleyin ve dondurucuda bekletin. Donmuş muz ve şeftaliyi çözdürmeden, üzerine birkaç kaşık yoğurt ekleyerek karıştırıcıda püre haline gelene kadar çekin. Karışımın üstüne kalan yoğurt, tarçın ve 4-5 damla limon suyunu ekleyerek tekrar çekin. İsteğe göre 1 tatlı kaşığı organik bal ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.