Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı
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Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

Antalya Manavgat'ta bulunan bir domuz çiftliği yöre sahiplerini bıktırdı. Sürüler halinde gezen domuzlar ve korona nedeniyle zor durumda kalan çiftçiler, domuz çiftliği sahibinin uyarıları dikkate almadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

05.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:25

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir domuz çiftliğine ait domuzlar bölgede bulunan halkın isyan etmesine neden oldu. Sürüler halinde mahallelinin ekili arazilerine zarar veren domuzlar sebebiyle vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamaz hale geldi. Bölgedeki çiftçiler domuzların tarlalarına verdiği zarardan muzdarip olurken, domuz çiftliği sahibinin uyarıları dikkate almadıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Manavgat'a bağlı Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri'nin sınırında bulunan ve 7 yıldır faaliyetini sürdüren çiftlikteki domuzlar bölge halkını isyan ettirdi. Domuzlar, sürüler halinde vatandaşların ekili arazilerine zarar verirken, çevre halkı 'korkudan evlerinden çıkamaz hale geldiklerini' söyledi. Domuz çiftliği sahibinin uyarıları dikkate almadığını iddia eden Yeniköy ve Şişelerli vatandaşlar, mahalle muhtarlarıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu'na gelerek şikayette bulundu.

HEM KORONA HEM DOMUZ VURUYOR

Mahalle sakinlerinden Abdullah Kavuklu, korona nedeniyle iş yerlerini açamadıklarını, çiftçilik yapmak için köylerine döndüklerini ürünlerini de domuzun vurduğunu söyledi.

Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, "7 yıldır çalmadığımız kapı, şikayet etmediğimiz merci kalmamasına rağmen ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadık" dedi.

Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

"ÇOCUKLAR ÇOK KORKUYOR"

Domuzların mahallede ekili arazilere zarar verdiğini söyleyen Muhtar Kavuklu "Domuzlar bölgedeki turistik tesislerin çöpleriyle besleniyordu. Korona nedeniyle otellerin büyük bölümü kapalı olduğu için aç kalan domuzlar karınlarını doyurmaları için salınıyor. Domuzlar da vatandaşın bahçesinde, tarlasında ekili ürünleri talan ediyor. Büyük oranda zarar veriyor. Ayrıca etrafa saçtığı koku nedeniyle yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşlar camlarını bile açamıyor. Hava kararında çocukları ve kendileri dışarıya çıkmaya korkuyor. Yetkililer acilen bu duruma önlem almalıdır" dedi.

Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

6 AYDA 15-16 YAVRUSU OLUYOR

Domuzların dere yatağında olduğuna dikkat çeken Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, "İlk zamanlar 100-200 olan domuz sayısı şu anda binleri buldu. 1 domuz 6 ayda bir 15-16 tane birden yavruluyor. Bu işin önüne geçilmeli. Erkekleri kesiyor dişileri üremesi için bırakıyorlar. Bunlar acilen kısırlaştırılmalı ve önlem alınmalı." diyerek duygularını dile getirdi.

Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (7)
GÖREN DE...: BUNLAR EVCİL DOMUZ, SİZ DE MİLLETE YUTTURUYORSUNUZ VALLAHİ. BARİ YABAN DOMUZU FOTOĞRAFI KULLANSAYDINIZ.
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COSY: Manavgatta domuz çiftliğinin ne işi var ? Bu domuzlari kimler alıyor? Nerelerde et ürünü olarak servis ediliyor?
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BURASI MISLIMAN ÜLKE YA: Koyunlara yediriler
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