Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor - Haberler
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Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

AA, Serdar Yiğit - Güncel
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Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan kar, yer yer tipiye dönüşüyor. Zaman zaman sis de görülüyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açıyor.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

AA / Serdar Yiğit - Güncel

Kütahya, Domaniç, Bursa, kar, Güncel, Haber

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