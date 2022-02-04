Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan kar, yer yer tipiye dönüşüyor. Zaman zaman sis de görülüyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açıyor.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.